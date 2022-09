Ahorro de energía: el gobierno incentivará la venta de electrodomésticos de bajo consumo

jueves, 29 de septiembre de 2022 13:08

La secretaria de Energía, Flavia Royon, afirmó hoy que en las próximas semanas se lanzará una campaña de eficiencia y consumo responsable de la energía, que incluye la venta de electrodomésticos de bajo consumo, en función de la vigencia de los nuevos cuadros tarifarios.



"Estamos trabajando en programas de eficiencia para heladeras y otros electrodomésticos que saldrán en las próximas semanas", adelantó Royon en declaraciones esta mañana a Radio Nacional.



La funcionaria también indicó que el año próximo continuará el ajuste tarifario para servicios en función de la "inflación y la variación de los salarios".



De todas formas, instó a que los usuarios distingan "el costo de la energía con otros componentes incluidos en las facturas, por ejemplo el transporte, la distribución y en algunos casos los impuestos municipales".



"Las facturas en Argentina son asequibles, representan menos del 10% sobre el salario promedio, por lo tanto es una evaluación personal de cada familia adherir o no a los subsidios", explicó.



Al respecto, recordó que los subsidios fueron rechazados por aproximadamente "el 28% de las personas, que consideraron poder pagarlas, o prefieren no aportar sus datos, o comprar dólar ahorro".



En cuanto a la segmentación, Royon recordó que "aquellos hogares de bajos ingresos no sufrirán modificaciones en su factura", y reiteró que "quienes necesiten los subsidios, deben solicitarlo en la página web".



Por otro lado, la funcionaria ratificó que "se va cumpliendo el cronograma de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la fecha de finalización es el 20 de junio".



"Es una obra estratégica que no sólo ayuda a bajar las importaciones sino también fortalecerá las exportaciones. Vamos a acompañar el autoabastecimiento con gas argentino, a un precio más accesible", concluyó la secretaria de Energía de la Nación.