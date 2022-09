Patricia Bullrich explicó por qué no repudió el atentado contra Cristina Fernández

domingo, 25 de septiembre de 2022 11:53

Patricia Bullrich, titular del PRO, debió explicar por qué no repudió el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras los permanentes señalamientos del oficialismo: "No me gusta que me quieran obligar, como si fuera una policía de la palabra, a usar determinada palabra. Dije que a un hecho de terrible gravedad, siempre estoy contra la violencia y por el imperio de la ley", expresó ante la mesa de invitados que compartió con Santiago Maratea, Luis Majul, Karina Jelinek y Marcelo Polino.

Además, sumó: "No me gusta que venga una policía de la palabra a decirme que tengo que usar tal palabra porque sino la dije no repudié. El presidente, en cadena nacional, dio inmediatamente un feriado nacional en un país que necesita trabajar. Una plaza de ellos y dijo que los responsables de este atentado son la prensa, la oposición y la justicia, frente a eso, me pareció de una enorme bajeza".

En la misma línea, opinó sobre el atentado contra la ex mandataria y denunció fallas en el operativo de seguridad que la protegía al tiempo que reveló que la gestión de Juntos por el Cambio dejó la presidencia en 2019 con "la mejor custodia del mundo". "Le dejamos a la presidencia de la Nación a la mejor custodia del mundo, porque había venido el G20. Compramos camionetas con el mejor blindaje, unas mantas antibalísticas, como chalecos antibalas. Unas custodias debían sacar a la vicepresidenta, otro retener a la persona y la policía de la calle debería encargarse de ello", describió la exministra de Seguridad.

"Ellos confiaron mucho en la idea de que la militancia los cuidaban. Se dejaban rodear por la militancia, pero despreciaban lo profesional. En la militancia se te cuela cualquiera, y más si no tenes una valla o un arco para ver si la gente tiene armas o no, una distancia determinada", argumentó.

Por otro lado, la ex funcionaria pidió encauzar la investigación sobre los autores del intento de atentado en "la ruta del dinero" que los financiaba, y destacó que no ve gran sustento económico detrás de la llamada "banda de los copitos". Además, propuso correr a la Policía Federal de la causa.

"Eso es raro. Si hay algo importante, cualquier investigación es que vos siempre debes seguir la ruta del dinero. No hay mucho dinero detrás de esto, es una pistola vieja, es una organización detrás de un WhatsApp, ver de dónde sacaban el dinero porque acá la ruta del dinero debe ser de cualquier lado", afirmó.

También, agregó: "Un tema fundamental es sacarle la investigación a las fuerzas que estuvieron en el lugar. Debería haber ido a gendarmería, a seguridad aeroportuaria o a prefectura y no a la Policía Federal. No por nada, porque son profesionales, pero puede haber algún lazo de amistad. La Federal no debería haber manejado ni el teléfono ni lo que luego sucedió es que no grabó las conversaciones de la justicia, y lo digo sin dudar de la policía federal".

En otro pasaje del programa "La Noche de Mirtha", el influencer Santiago Maratea le consultó a la dirigente de Juntos por el Cambio cómo combatiría la corrupción dentro del PRO, y Bullrich contestó que para terminar la corrupción interna hace falta aplicar "mano dura" contra los propios.

"Con los primeros que tenes que poner mano dura es con los propios tuyos que intentan usar el poder para enriquecerse. Hay un principio de la política que sostiene que hay una oligarquización de los partidos donde el poder se lo reparten entre pocos y tenés que luchar contra eso y los que tenés alrededor. El próximo gobierno debe tener un nivel de austeridad total", expresó.

Por último, propuso un brindis en respuesta a los alusivos dichos de la ex mandataria en la que la vinculaban con el consumo de alcohol. "Hagamos un brindis con un vinito", sugirió alzando la copa, y agregó: "Cualquier argentino toma una copita de vino, por Mendoza, por San Juan, por todos los que producen vino en el país".

"A mí me conoce el país, me ven cuando voy a la mañana a los programas, cuando hablo por radio, cuando me ven por la calle, esta estupidez totalmente paca de decir que si te tomas un vino alguna vez estás fuera de lugar...es un comentario tan estúpido. No me ofendí, le respondí con una frase de Churchill a medias. La parafrasee y le contesté a la altura, le dije que yo mañana podía no tomar vino, pero que ella mañana va a seguir siendo corrupta. Cristina, que conmigo no se meta", subrayó.