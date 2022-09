"Lo que pasó", el dibujo que conmueve a los seguidores de Cristina en las redes

viernes, 2 de septiembre de 2022 15:48

El dibujo es contundente. Una mano disparando y el cuerpo de un hombre protegiendo a una mujer. Danna Chara es artista y después de que sucedió el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner no dudó en usar su arte para expresar lo que sintió.

En la noche del jueves, un hombre llegó hasta las inmediaciones donde vive la vicepresidenta y aprovechó que ella se bajó de su auto para saludar a los seguidores y le apuntó con un arma. En ese momento gatilló pero la bala no salió pese a que el revólver estaba cargado.

Algunos indicaron que fue un milagro como Juan Grabois que consideró que Dios la protegió. Sin embargo para Danna Chara hubo otra fuerza que se interpuso: la del amor de Néstor Kirchner.

"Lo personal es político", escribió en la madrugada de este viernes en su cuenta de Instagram donde compartió su ilustración. Luego agregó: "Estoy convencida de que esto fue lo que pasó. No puedo no dibujar, no ilustrar esto que me conmueve y atraviesa profundamente!".

Las palabras y la ilustración, donde se ve a quien sería Néstor Kirchner interponiéndose entre el arma y Cristina, la acompañó con varios hashtagg: #Fuerza, "NestorVive, #Hastalavictoria.