Cristina Kirchner confía que con su alegato de defensa "desnudará la farsa guionada de los fiscales"

domingo, 18 de septiembre de 2022 22:17

En vísperas del alegato de su abogado defensor, Alberto Beraldi, en el juicio conocido como "Vialidad", la vicepresidenta confía en que quedará al desnudo "la farsa guionada de los fiscales Diego Luciani y Diego Mola, quienes la acusan de haber sido durante su etapa de mandataria la jefa de una "asociación ilícita" dedicada a defraudar al Estado a través del supuesto desvío de fondos en Santa Cruz.

Mediante una publicación en su cuenta de la red social Twitter, la ex jefa del Estado invitó a la ciudadanía a seguir a partir de las 8 el alegato a cargo de Beraldi, y publicó un link del Poder Judicial en el cual se transmitirá en vivo y en directo la audiencia del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py.

"Mañana, a partir de las 8, el Dr. Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como “Vialidad”. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?", escribió.

La vicepresidenta enfrenta un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos políticos. La defensa se repartirá en tres días: el lunes y martes será el turno de sus dos patrocinadores oficiales, Carlos Alberto Beraldi y Ariel Llernovoy, mientras que Cristina Kirchner tomará la palabra el viernes como su propia abogada representante.

Cristina Kirchner confía en su alegato de defensa para revertir la acusación

El reinicio de la causa contra Cristina Kirchner se dará en un contexto sociopolítico convulsionado. El 1 de septiembre pasado fue víctima de un intento de magnicidio en la puerta de su domicilio de Recoleta.

Mientras saludaba a un grupo de simpatizantes que la fueron apoyo en medio de la causa judicial, Fernando Sabag Montiel acercó una Bersa calibre 32 a centímetros de la cabeza de la presidenta, a quien apuntó y gatilló dos veces sin éxito.

Por el ataque se inició una causa judicial y hasta el momento hay cuatro personas detenidas, investigadas por haber actuado de forma organizada con la intención de asesinar a Cristina.

“Estoy viva por Dios y por la Virgen”, dijo la vicepresidenta el jueves pasado en el Senado ante un grupo de Curas en Opción por los Pobres, lo que representó su primera aparición pública después del atentado.

En la causa "Vialidad" se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, recibieron las empresas de Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz.

En sus alegatos, los fiscales entendieron que la mayoría no se terminaron y que todas se cobraron, además de irregularidades en las licitaciones.

La de Cristina Kirchner será la sexta defensa en alegar de los 13 acusados que tiene el juicio, todos con pedido de condena por parte de la Fiscalía.

Ya pidieron su absolución el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich. Luego de la vicepresidenta, alegará el empresario Lázaro Báez.