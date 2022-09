Aníbal Fernández sobre el ataque a Cristina: "es imperioso saber de dónde salió la plata del financiamiento"

domingo, 18 de septiembre de 2022 20:49

La agenda que desplegará el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en Washington estará despegada del protocolo presidencial de esta gira por Estados Unidos.

A diferencia de los restantes ministros que integran la delegación, se dedicará a cumplir con encuentros específicos de su área.

Aunque inaugura mañana la jornada con las reuniones pautadas con representantes de las agencias de seguridad en Estados Unidos: FBI, Dea y Home Security, aclaró que no se tocará el tema del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner ni que su viaje a Nueva York obedezca a vaya a pedir alguna colaboración para el caso.

"Son encuentros que estaban pautados antes del ataque y que se postergaron por lo que pasó", aclaró el ministro en una improvisada rueda de prensa durante el vuelo con los periodistas enviados.

Más allá de este viaje, el atentado a Cristina Kirchner sigue siendo el eje principal de sus horas de gestión. "A esta altura mucha información yo no puedo dar. "Esto se lo pude haber dicho en Buenos Aires y se lo pude haber dicho acá, es mucho lo que se procesa, mucho lo que va permitiendo asimilar y trabajar sobre determinadas líneas de investigación que muestran, ya muestran gráficas completas. Así que no hay nada nuevo", explicó.

Para el ministro de Seguridad, la ruta del dinero del financiamiento va a ser clave para determinar el rol de cada uno de los que participaron en el fallido atentado en la esquina de Uruguay y Juncal.

"Cuando fui elegido presidente del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior se trabajaban cinco delitos: narcotráfico, trata de personas, tráfico de personas, ciberdelito y lavado de dinero. Y después a eso se le agregaron dos delitos más, los ambientales y el género. Pero nosotros, cuando nos referimos a los primeros cinco, que estábamos hablando para crear el CLASI, yo lo que les planteaba era que el último los cruza a los cuatro. Que lo más importante en este caso siempre es saber de dónde viene la plata. Y hay un documento muy fuerte de Homeland Security que dice puntualmente ´follow the money´, sigan la guita. Es mucho más fácil cuando vos conquistas dónde está la plata que sacar la sustancia. Es decir, no hay que quedar en quién vino y no decomisar la sustancia. Pero el problema más fuerte es poder sacar la plata. Nosotros creemos que es imperioso buscar la plata. Que es imperioso. Y en cuanto a lo otro es el trabajo que todos sabemos que se está haciendo", expusó.