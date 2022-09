Se dio vuelta una lancha en el río Coronda con 11 personas a bordo

sábado, 17 de septiembre de 2022 21:26

Un hombre de 65 años permanecía en la noche de este sábado desaparecido y un niño de menos de dos años estaba internado en terapia intensiva en grave estado, tras el naufragio de una embarcación en la que viajaban 11 personas ocurrida en el río Coronda, en el departamento santafesino de San Jerónimo, según medios locales.



El naufragio ocurrió en la noche de este viernes cerca de las 20 cuando una embarcación aparentemente por exceso de peso, dio una vuelta de campana y todos sus ocupantes que no llevaban salvavidas cayeron al agua.



Juan Ñañe, vecino de Barrio La Cuarta y pescador, dijo al diario El Litoral que escuchó los gritos de auxilio del otro lado de la isla. Relató: "Agarro la lancha, me voy a pala, remando, había gente, la embarcación se le había ido a pique. Asistí al bebé de dos añitos que estaba del otro lado de la barranca”.



Luego, el hombre explicó: “lo traje, se lo di a Prefectura, me fui a buscar otra gente, que no tenía salvavidas, era de noche los traje, salí a buscar las pertenencias que se le fueron a pique, la lancha se hundió y no encontramos al hombre que sigue desaparecido”.



En cuanto a la causa del naufragio, Ñañe contó: “el chico me dijo que había mucho peso, ya habían salido así. Era un casco tipo Río Grande, un estilo piraguón, bajito”.



Y agregó: “los vecinos empezaron a gritar, me acerqué y las personas estaban del otro lado. Un hombre me hizo señas de que había una señora con un nenito. Le dije que le hiciera respiración boca a boca y luego llegué, fue un momento desesperante”.



En tanto otros vecinos avisaron a la Prefectura que rescataron al resto de las personas por el accidente ocurrido en zonas de islas, en inmediaciones del club Regatas de la ciudad de Coronda.



La Prefectura continuaba esta noche en la búqueda del hombre en el lugar donde se hundió la embarcación y en la zona de islotes.



En tanto, según el medio Aires de Santa Fe, el bebé de un año y nueve meses permanecía internado en grave estado en el hospital de niños Orlando Alassia.



Según informaron las autoridades el paciente ingresó con un cuadro de ahogamiento y permanecía en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y sus vías aéreas inferiores comprometidas por lo que su pronóstico era reservado.