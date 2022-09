Quieren lograr acuerdos para blindar grandes proyectos energéticos

lunes, 12 de septiembre de 2022 21:32

El ministro de Economía, Sergio Massa, planteó hoy, en Washington, la responsabilidad de promover "acuerdos entre Gobierno y oposición", para avanzar en políticas de Estado y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos como la producción de Gas Natural Licuado (GNL) o de hidrógeno y también en el sector agroalimentario.



En una rueda de prensa que ofreció en la Embajada Argentina, al cierre de su gira de una semana en los Estados Unidos, Massa resaltó "las buenas noticias en materia de inversión energética por lo que representa para el crecimiento del Producto Bruto argentino, para el desarrollo de Vaca Muerta por las inversiones anunciadas y próximas anunciarse".



En sus diálogos con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, el titular del Palacio de Hacienda dijo que detalló lo que se viene trabajando en la promoción de inversiones en el sector de hidrocarburos y el lanzamiento previsto para este miércoles para la renovación de contratos del Plan Gas IV y el lanzamiento del Plan Gas V para asegurar el abastecimiento del gasoducto troncal Néstor Kirchner.



En ese contexto, Massa anticipó que se lanzará "un proceso de licitación para el aumento de la producción de gas en la Cuenca Austral y se va a abrir también la posibilidad de que haya ofertas de la Cuenca Norte".



Ese esquema de promoción de la producción de gas aportará a la finalización del gasoducto que, precisó, se espera "para el 20 de junio del año que viene, lo que va a permitir reducir la cantidad de importaciones en materia energética y tener un programa que no solamente disminuya la demanda de reservas, sino que también disminuya el impacto fiscal de las importaciones de energía".



Ese punto fue motivo de varios de los diálogos de Massa en Estados Unidos por ser entendido como "un tema crucial para la Argentina", a partir del cual "Gobierno y oposición, empresarios y provincias tienen trabajar juntos en este programa".



Massa también delineó la idea de "proyectar el verano utilizando mejor el gas que sobra en temporada estival y guardando agua en las represas para aumentar la oferta de energía eléctrica el próximo invierno", bajando la presión sobre las generadoras térmicas que utilizan gas natural o en su defecto combustibles líquidos como el fuel oil o el gasoil, más contaminantes y más caros.



El viernes durante su visita a Houston, Massa recibió por parte de los directivos de la petrolera estadounidense Chevron, el incremento de las inversiones previstas para 2023 por un total de US$ 330 millones lo que le permitirá lanzar el desarrollo de su tercera área en la formación de Vaca Muerta para la producción de shale oil.



De la misma manera, los directivos de la francesa Total Energies ratificaron el compromiso de avanzar en una inversión de US$ 700 millones para el proyecto Fénix en la Cuenca Austral, un desarrollo offshore frente a las costas de Tierra del Fuego, que permitirá aportar unos 10 millones de metros cúbicos adicionales de gas.