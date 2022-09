Convocaron a gremios docentes nacionales a reabrir la discusión paritaria

lunes, 12 de septiembre de 2022 18:06

El Ministerio de Educación a cargo de Jaime Perczyk convocó para el próximo miércoles a los cinco gremios docentes con representación nacional a reabrir la paritaria, confirmó hoy el secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la UDA, Sergio Romero.



El secretario general nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA) sostuvo en un comunicado que sindicalistas y funcionarios discutirán desde las 16.30 del miércoles en el Palacio Pizzurno un nuevo porcentaje de aumento salarial para los docentes del país.



Romero adelantó que cuatro de los cinco gremios con representación federal -UDA, Sadop, AMET y CEA- mantendrán un encuentro mañana en la sede cegetista de Azopardo al 800 ante "la convocatoria oficial del Gobierno para evaluar la realidad del salario docente y las medidas adoptadas por la cartera económica para el área educativa".



El único gremio que no participará en la CGT en la reunión de mañana es la Ctera, ya que está agrupada en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Hugo Yasky.



En el encuentro de mañana en CGT lo harán la UDA, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Confederación de Educadores de la Argentina (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), confirmó esta tarde Romero a Télam.



Educación convocó a los sindicatos en el contexto del artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y según lo dispuesto en su momento por el decreto 457/07.



Así se había estipulado en el último acuerdo convencional de febrero de este año, que determinó cláusulas de revisión salarial y de seguimiento y recuperación de los haberes.



La invitación a los gremios para rediscutir la paritaria fue formulada por nota dirigida a las entidades por el secretario general del Consejo Federal de Educación, Marcelo Mango.



En febrero último, los cinco gremios docentes acordaron una paritaria anual del 45,45 por ciento, que incluyó cláusula de revisión, pero hacia mitad de año se reanudaron las negociaciones y se convino el adelantamiento de los tramos y una nueva reunión en septiembre, la que se realizará este miércoles en el Ministerio de Educación.



"Aún no se sabe qué reclamarán los gremios. Para eso discutirán mañana en CGT, pero de seguro la exigencia no será inferior al 30 o 35 por ciento de mejora salarial, con nueva revisión en diciembre próximo. Ocurre que el Instituto de Estudios de los Trabajadores (IET) pronostica una inflación para 2022 del 98 por ciento, por lo que todas las predicciones o pautas deben ir para arriba y no para abajo", dijeron las fuentes gremiales.



Esos mismos voceros aseguraron que será "muy difícil" obtener ea diferencia para equiparar a la inflación, si ese fuese el guarismo anual proyectado, por lo que se inclinaron por señalar que el acuerdo de mejora podría rondar entre el 30 y el 40 por ciento.