En agosto, los consumidores pagaron 6 veces más que lo que cobraron los productores agropecuarios

domingo, 11 de septiembre de 2022 11:57

Los consumidores pagaron en agosto, en promedio, casi seis veces más de lo que cobraron los productores agropecuarios por sus productos, de acuerdo a un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Por las frutas y verduras, en el mes de agosto el consumidor pagó 5,9 veces más de lo que cobró el productor, según los resultados del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



De esta manera, el consumidor pagó cerca de $6 por cada $1 que recibió el productor frutihortícola.



En el caso de la canasta ganadera, el comportamiento de los precios en los 5 productos y subproductos que la integran resultó, en promedio el siguiente: los precios de la leche, los huevos, el pollo, la carne de novillo y la de cerdo, se multiplicaron por 2,8 veces desde que salieron del campo (origen) hasta que llegaron a la góndola (destino).



Además, considerando el IPOD general, “por los 24 agroalimentos de la canasta IPOD, 19 de origen frutihortícola y 5 ganaderos, el consumidor pagó 3,6 veces más de lo que cobró el productor por segundo mes consecutivo”, señalaron desde CAME.



Al respecto, los cinco agroalimentos que registraron en el mes una mayor brecha entre origen y destino resultaron ser el limón (+17,1), zapallito (+15,7), zanahoria (+10,6), manzana roja (+9,3) y naranja (+7,4).



De acuerdo al reporte de la entidad, los productores de los agroalimentos con mayores brechas entre campo y góndola coincidieron en “la falta de precios de referencia, provocada por la inestabilidad de la macroeconomía y su impacto en el precio de los principales insumos que utiliza la producción agropecuaria”.



Asimismo, en el caso de los cítricos, la brecha fue adjudicada a “las alteraciones ocasionadas por la guerra en Ucrania".



En esa línea, precisaron que "los productores explicaron la diferencia de precios origen-destino por la sobreproducción que fue volcada al mercado interno”.