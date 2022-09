"Repudio absoluto" de Mauricio Macri al ataque sufrido por la Vicepresidenta

jueves, 1 de septiembre de 2022 23:02

El expresidente Mauricio Macri expresó esta noche su "repudio absoluto" al ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y pidió un "inmediato y profundo esclarecimiento" del hecho "por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad".



Así lo expresó el líder de Juntos por el Cambio y exmandatario a través de su cuenta en la red social Twitter, en un mensaje en el que indicó que, "afortunadamente" el ataque "no ha tenido consecuencias para la Vicepresidenta".



De esta forma salió a condenar el ataque que sufrió esta noche la expresidenta, cuando, en medio de la vigilia que se mantiene en apoyo a Cristina Kirchner desde hace once días en la puerta de su domicilio, un hombre gatilló un revólver a centímetros de la cabeza de la exmandataria.



"Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad", aseveró Mauricio Macri.