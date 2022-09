Condena unánime de líderes latinoamericanos al ataque a Cristina Fernández

jueves, 1 de septiembre de 2022 23:27

Diversos líderes latinoamericanos condenaron esta noche en Twitter el intento de ataque con arma de fuego a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las inmediaciones de su domicilio.



"Desde Cuba, consternados con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, trasladamos toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta, al gobierno y al pueblo argentinos", escribió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva envió "toda" su "solidaridad a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las divergencias y la diversidad".



"Cristina es una mujer que merece el respeto de cualquier demócrata del mundo y gracias a Dios ella resultó ilesa", añadió el exmandatario y líder del Partido de los Trabajadores, favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre.



Lula deseó además "que el autor sufra todas las consecuencias legales" porque "esta violencia y odio político que vienen siendo estimulados por algunos son una amenaza a la democracia de la región" y "los demócratas del mundo no tolerarán cualquier violencia por divergencias políticas".



"¡Qué le pasa al mundo! Mi solidaridad absoluta con Cristina", afirmó por su parte el expresidente de Ecuador Rafael Correa. En tanto, el exmandatario de Bolivia Evo Morales escribió desde sus redes sociales: "Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta; la patria grande está contigo, hermana; la derecha criminal y servil al imperialismo no pasará; el pueblo libre y digno de la Argentina la derrotará".



Asimismo, el canciller de Venezuela, Carlos Faría, afirmó que ese país repudia "el nefasto ataque en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de un sujeto que intentó, en vano, dispararle".



"Rechazamos este acto de violencia y nos solidarizamos con la valiente Cristina", añadió el jefe de la diplomacia venezolana. Asimismo, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional manifestó que "repudia el atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".



"Nuestra democracia no puede ni debe tolerar este tipo de agresiones no solo a la institucionalidad sino también al estado de derecho", subrayó la entidad.