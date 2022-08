domingo, 7 de agosto de 2022 19:35

El rubro Vivienda y Urbanismo lideró en el primer semestre el incremento de la inversión pública nacional, con un 40% de crecimiento en términos reales (es decir, deducida la inflación del período) respecto del mismo lapso de 2021, veinte veces más que el promedio general.



La información forma parte de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y se refleja en datos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que muestran 52.096 viviendas entregadas desde diciembre de 2019 y 125.137 en ejecución.



Al respecto, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, destacó en declaraciones a Télam "el nivel de actividad del ProCreAr (Programa de Crédito Argentino)" que fuera relanzado en agosto de 2020, con nueve líneas de préstamos para construcción y refacción de viviendas.



En la primera mitad de 2022, las transferencias de capital al ProCreAr totalizaron $ 95.815 millones, equivalentes al 72,4% de la inversión en Viviendas y al 20,1 de la Inversión Pública total.



La distribución regional de la construcción de unidades habitaciones, lotes con servicios entregados o a entregar, así como el otorgamiento de créditos, abarca a las 24 jurisdicciones, si bien Weiss señaló que ese reparto "ha sido heterogéneo".



"En las provincias del sur la situación es un poco más complicada, porque el precio de la vivienda social no les cierra", acotó al respecto, si bien el porcentaje de unidades en ejecución para la Patagonia se mantiene en relación con la población.



En cuanto a la distribución dentro de cada provincia, en Buenos Aires aseguran que se busca "tener al menos cien viviendas en construcción por municipio", aunque por su cantidad de habitantes y densidad poblacional es en el conurbano donde se concentra el mayor número de obras.



Así lo señaló a Télam el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Agustín Simone, quien distinguió los emprendimientos financiados por la propia provincia de los que cuentan con recursos de origen nacional.



En este último caso, "la gran mayoría son convenios directos que firma la Nación con municipios", indicó.



De las viviendas que actualmente están en construcción -"las que están en proceso son muchas más", advirtió- Simone precisó que en territorio bonaerense "hay actualmente 15.509 viviendas con distintos fondos nacionales", de las que 5.951 son del programa Casa Propia, 5.288 del Reconstruir y 4.270 del Procrear.



A ese conjunto de unidades en construcción se les suma otras 8.000 con recursos propios.



Simone señaló también las dificultades para entablar una comparación con la gestión provincial anterior, por las "dificultades en el acceso a la información, bastante escueta" y que impide una clasificación por tipo de financiamiento.



Según el ministro, en los 4 años de gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal se construyeron 8.000 viviendas en total, aunque no se precisa cuántas fueron con financiamiento provincial y cuántas con recursos de la Nación.



La Inversión Pública ejecutada por la Administración Nacional durante el primer semestre ascendió a $ 475.813 millones, con un crecimiento interanual del 2% en términos reales y una ejecución del crédito vigente para todo el año del 33,3%.



Si bien el porcentaje de ejecución es inferior a la proporción del tiempo transcurrido, es habitual que la mayor parte de los créditos presupuestarios se concentren en el último trimestre, tal como pasó en los últimos años.



Por ejemplo, en 2021 en el primer trimestre solo se ejecutó el 10% del crédito de Inversión Pública, se elevó al 17% tanto en el segundo como en el tercero y el 56% restante quedó para el último trimestre.



Al respecto, Weiss planteó como "la pregunta del millón de dólares" qué ocurrirá con la inversión pública en general y la de Vivienda en particular en la segunda mitad del año, a la luz de los cambios en la gestión el área económica.



"Es un dato a analizar qué pasará en la nueva gestión de Sergio Massa en Economía, aunque me han manifestado desde el gobierno que la decisión es mantener la inversión en infraestructura en el segundo semestre", indicó.



Dentro del nivel general, el rubro Vivienda y Urbanismo tuvo entre enero y junio un crédito devengado de $ 132.348 millones, con un 38,3% de ejecución del crédito vigente.



En consecuencia, pasó a ser el primer rubro, con el 27,8% del total, desplazando al segundo lugar a Transporte, que había liderado el listado en el primer semestre de 2021.



Ese cambio en las posiciones obedeció al incremento real del 40% en las erogaciones destinadas a Vivienda y Urbanismo, contra una caída del 8,3% en Transporte.



Con relación a la inversión por jurisdicción, los ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Territorial y Hábitat concentraron el 58,7% de las erogaciones de capital, aunque también en este caso hubo una evolución dispar, con una caída interanual del 20,1% en la primera de las carteras mencionadas y un alza del 55,4% en la conducida por Jorge Ferraresi.