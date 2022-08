Movimientos sociales realizarán una nueva Marcha de San Cayetano

sábado, 6 de agosto de 2022 20:47

Las organizaciones sociales y políticas que conforman la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), realizarán mañana una nueva edición de la marcha de San Cayetano, que partirá desde la iglesia ubicada en el barrio porteño de Liniers hasta la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, que tendrá como lema la "defensa de las históricas banderas de Tierra, Techo, y Trabajo (TTT) y paz para los argentinos".



La organización gremial UTEP, encabezada por el dirigente social Esteban "Gringo" Castro, confirmó que "este domingo 7 de agosto los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular llevaremos adelante una vez más la histórica marcha de San Cayetano" y señaló que las consignas serán, "por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Sin poder popular, no hay justicia social".



"Además, como viene ocurriendo en los últimos años, se van a sumar a la movilización otros sectores sociales y políticos a la marcha, sectores sindicales de la CGT y sociales y políticos de la CTA", dijeron a Télam voceros de la organización de la marcha, quienes adelantaron que la larga caminata comenzará mañana a las 8 .



En ese sentido, destacaron que "obviamente hay mucha expectativa puesta en la manifestación desde San Cayetano, teniendo en cuenta toda la expectativa alrededor de la situación económica y social que vive hoy el país y el pueblo".



Además de las históricas consignas de "Tierra, Techo y Trabajo", este año a la manifestación de la UTEP se le sumará el reclamo de "paz para todos los argentinos y argentinas", entre otras demandas.



Otros sectores dentro de la UTEP buscan además que la movilización "no quede solo en la 9 de Julio" y que se extienda hacia Plaza de Mayo, según indicaron a esta agencia fuentes de la organización, que a la vez ratificaron que el secretariado de la entidad "ha decidido por mayoría, que la marcha concluya en la esquina de 9 de Julio y avenida de Mayo", donde se realizará el acto de cierre.



La Marcha de San Cayetano comenzó a realizarse en 2016 -en pleno Gobierno macrista-, y fue impulsada en sus comienzos por el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Somos Barrios de Pie, grupo de organizaciones conocidos como "los cayetanos".



Daniel Menéndez, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y titular del Movimiento Somos Barrios de Pie, dijo a Télam que "mañana volveremos a realizar nuestra marcha desde San Cayetano a Plaza de Mayo junto al resto de los movimientos populares que forman parte de la UTEP", con "el objeto de seguir reclamando por tierra, techo y trabajo para todos los argentinos y argentinas".



El dirigente destacó que "la marcha representa la búsqueda de los movimientos sociales por ser protagonistas en la reconstrucción de la Argentina" y "así ampliar y garantizar derechos en todos los rincones de la patria".



Por su parte, Juan Carlos Alderete, diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y coordinador nacional de la CCC, destacó a esta agencia que "este domingo esperamos una movilización muy grande, porque la necesidades del pueblo son muchas".



"Entendemos que estamos en un escenario muy difícil, pero nosotros vamos a seguir, acompañamos al Frente de Todos sobre la base de un programa que fue el que la mayoría del pueblo argentino votó para derrotar al macrismo y salir de la crisis económica y social", sostuvo Alderete.



En ese sentido, expresó que "con esa convicción vamos a exigir que se tomen medidas urgentes que vayan en el camino de cumplir ese programa".



El legislador de izquierda adelantó que "el domingo se va a llenar la avenida 9 de Julio y el Obelisco con el pedido de que se garantice el programa de Tierra, Techo y Trabajo que venimos reclamando las organizaciones sociales".



En tanto, según explicó a Télam Radio Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP e integrante de la conducción del Movimiento Evita, "mañana vamos a marchar en defensa de los proyectos que dignifiquen el trabajo de la economía popular en todo el país".



"Nos vamos a movilizar en todo el país" dijo Onorato, explicó que será para dar un mensaje a la dirigencia política y al conjunto de la sociedad y agregó que "seguimos planteando la urgencia en el tratamiento de las propuestas que dignifiquen el trabajo de la economía popular".



Asimismo, destacó que "vamos a movilizar en todo el país y sobre todo el epicentro estará desde el Santuario de San Cayetano hasta la intersección de las calles 9 de Julio y Avenida de Mayo", donde "los movimientos populares vamos a insistir nuevamente con la ley general 'Tierra, Techo y Trabajo'".



Gastón Harispe, diputado del Parlasur y titular del Movimiento Octubre, dijo a Télam que "mañana nos estaremos movilizando en la Marcha de San Cayetano por las tres T y en defensa de nuestra soberanía" y afirmó que "vamos con todo. Sin especular, que nuestro pueblo humilde tiene hambre, tiene fe, esperanzas y decisión de lucha".



"Los alimentos no pueden ser medios para la extorsión de la especulación financiera. Hay que derrotar al Estado neoliberal que no garantiza cupos de alimentos para el mercado interno", sostuvo le dirigente peronista bonaerense.



En esa línea, señaló que "lo que se come acá, se vende afuera, entonces hay que controlar el comercio exterior para favorecer al pueblo con precios y abastecimiento, a la vez que a los productores nacionales garantizarles mejores precios" y afirmó que "las empresas multinacionales le sacan la comida de la boca a nuestros niños y le roban al campo las divisas".