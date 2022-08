Para De Mendiguren, las medidas de Massa apuntan a preservar el poder adquisitivo

jueves, 4 de agosto de 2022 11:03

El designado secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, remarcó hoy que, a diferencia de otras oportunidades, la nueva gestión de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda buscará “tomar medidas que equilibren” la macroeconomía preservando “el poder adquisitivo de los salarios”, a la vez que se mostró optimista por las perspectivas del país a largo plazo.



“Hay que tener claro dónde se está parado. En este momento, si no se logra cierto equilibrio, no se puede hablar de ningún plan y, cuando se deja a un país muy debilitado, se desestabiliza con un estornudo”, dijo De Mendiguren esta mañana en diálogo con la FM Radio con Vos.



Sin embargo, enfatizó en las formas para lograr esa desestabilización y recordó que, en anteriores oportunidades, “cuando cualquier Gobierno empezó a tratar de estabilizar la economía, lo primero que hicieron fue por el salario abiertamente”.



“(El ex ministro de Economía, Domingo) Cavallo dijo que, para garantizar el pago de la deuda, le quitaba el 13% a los jubilados y ni se puso colorado al decirlo”, rememoró.



En ese sentido, remarcó que el Gobierno “está tratando de tomar medidas que equilibren diciendo que, como objetivo político, está el preservar el poder adquisitivo de los salarios", motivo por el cual "se convoca a los trabajadores de nuevo”, indicó de Mendiguren en referencia a la convocatoria del Consejo del Salario para el próximo 18 de agosto y al llamado, anunciado por Massa, de entidades empresariales y de trabajadores para procurar una mejora en los ingresos de los y las trabajadoras en el sector privado.



El designado secretario de Producción se definió como un “excesivo desarrollista”, y dijo que su “convicción y sueño” es que “la Argentina salga del subdesarrollo”.



“Si hay algo que yo estoy convencido es que hay una sola forma de que se resuelvan los problemas estructurales de la Argentina: creciendo y haciéndolo cambiando la estructura productiva porque, si se crece y se sigue exportando, el 85% del trigo a granel o se exporta el 10% de Chile en la minería de la misma cordillera, no hay salida”, remarcó de Mendiguren.



Si bien el funcionario remarcó que el país se encuentra “en una emergencia” con “problemas de importaciones” y una “falta de dólares que trae inconvenientes en la producción”, indicó que no se trata de “un problema estructural".



“En otra etapa en la Argentina habían déficits comerciales enormes por donde se mire y que se cubría con endeudamiento”, recordó, tras lo cual señaló: “Este año vamos a exportar US$ 90.000 millones. El año pasado tuvimos un saldo favorable de la balanza que es probable que no lo supimos cuidar”, indicó.



En tanto, sobre la situación del campo, de Mendiguren destacó la convocatoria del nuevo ministro de Economía a la Mesa de Enlace, y pidió no resolver los problemas “en términos de tractores en la ruta”.



“Estamos en una sensación térmica que no es la real. Acá hubo una feria como Expoagro donde, en tres días, el campo invirtió US$ 1.500 millones y, además, en este Gobierno, tenemos las mismas retenciones que teníamos con (Mauricio) Macri”, agregó.