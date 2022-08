Nación advirtió que "no hay ningún recorte" en el área de discapacidad

miércoles, 31 de agosto de 2022 13:13

El Gobierno nacional ratificó hoy que "no hay ningún recorte presupuestario" en el área que atiende a personas con discapacidad y precisó que "hubo un retraso de pocos días en las partidas" presupuestarias designadas para ese sector, pero que actualmente "el tema se encuentra solucionado".



Luego de la reunión de Gabinete celebrada esta mañana en Casa Rosada, el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus y el secretario de Medios Públicos, Juan Ross subrayaron que no existen recortes presupuestarios en la administración nacional que afecten la atención de personas con discapacidad, ni tampoco en Educación o en Salud.



Con respecto al reclamo que realizan frente a la Casa de Gobierno prestadores de servicios y familias de personas con discapacidad, Cafiero señaló que el Ministerio de Economía en el día de ayer "manifestó que no había ningún recorte en el área y que no se estaba haciendo ningún recorte".



"Lo que debe existir es una tensión sobre la asignación de recursos internamente en el área, puede ser, es parte del trabajo cotidiano que tenemos con cada una de las áreas", señaló el titular del Palacio San Martín.



A través de un comunicado de prensa, el Palacio de Hacienda había informado "que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan" a las prestaciones mencionadas.



Al respecto, Filmus explicó que la mencionada reasignación de partidas en realidad es una práctica habitual en la administración central cuando se acerca el último trimestre del año.



"Si uno mira históricamente, todos los años, en el tercer trimestre hay readecuación de partidas de acuerdo a lo que uno prevé que se va a gastar ese año. De ninguna manera hay ajuste en Salud, Educación, ni en discapacidad ni en Ciencia y Tecnología", comentó el titular del Palacio Sarmiento.



En el mismo sentido fue la intervención de Ross: "No solamente el ministerio de Economía se expidió sobre el tema sino que Andis (la Agencia Nacional de Discapacidad) lo hizo a través de un comunicado".



"Lo único que hubo es un retraso de muy poquitos días que ya está resuelto. Me comuniqué con el titular de Andis para chequear esta información, para traerla al Gabinete como un tema totalmente solucionado", destacó el secretario.



Ayer, la Agencia Nacional de Discapacidad informó en un comunicado que "se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad, y a su vez, garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con la Ley 24.901".



"Las propuestas tienen como norte dar un mayor seguimiento a la calidad de las prestaciones que, no obstante ello, seguirán siendo brindadas a través de las obras sociales, siempre beneficiando a las personas con discapacidad que son afiliadas a las mismas", aclararon desde la Andis, un organismo encabezado por Fernando Galarraga.