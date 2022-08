Subsidios a la luz y el gas: saldrán a buscar a los que no se inscribieron

martes, 30 de agosto de 2022 11:28

El flamante interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello. aseguró hoy que, de 11,5 millones de hogares de todo el país, 7,5 millones se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), y subrayó que la tarea del organismo será “salir a buscar” a aquellas personas que necesitan el subsidio pero no completaron aún el formulario.



“Hay 14 millones de usuarios, incluyendo a los grandes clientes. En el caso de los residenciales, según el último corte, 7,5 millones y medio pidieron el subsidio, y 4,5 millones no se han inscripto”, detalló Martello esta mañana en diálogo con la radio FM Urbana Play.



El nuevo interventor del ENRE reconoció que el porcentaje de no inscriptos es “alto”, e indicó que, por ese motivo, el organismo pretende “bucear dentro de esos 4,5 millones para ver si realmente no se han inscripto porque no lo necesitan y no entran dentro de los requisitos para los subsidios”.



“Estamos viendo que quizás algunas de las medidas no han llegado a la totalidad de la población, con lo cual ahí el ENRE tiene una misión territorial, de salir a buscar a aquellas personas que realmente necesitan los subsidios y, por distintas razones, no han podido formalizar el trámite”, sostuvo Martello.



Asimismo, el funcionario estimó que más hogares se inscribirán “al momento de la llegada de las facturas” porque –señaló- “recién ahí mucha gente se va a dar cuenta (de su omisión) en la comparación con lo que estaba pagando”.



El Registro –que permite identificar a los usuarios que han solicitado mantener los subsidios de acuerdo con su ingreso familiar y situaciones particulares- continúa abierto a través de la página www.argentina.gob.ar/subsidios.



La inscripción es un paso necesario para que los usuarios puedan mantener los beneficios.



Por otro lado, Martello confirmó que alrededor de 18.000 usuarios hicieron uso de la opción –habilitada la semana pasada- de bajarse de los subsidios tras haberlos solicitado, luego de que el director del Banco Central, Agustin D´Attellis, confirmara la semana pasada que la entidad monetaria se encuentra estudiando la posibilidad de impedir el acceso al cupo de US$ 200 mensuales de dólar ahorro a quienes reciban los subsidios.



Asimismo, subrayó que la misión del ENRE, durante su gestión, será “proteger los derechos de los usuarios” con “la mirada puesta de los usuarios, independientemente de los intereses de las empresas”.