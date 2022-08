Aníbal Fernández: "ampliamos la custodia de Cristina Kirchner con fuerzas federales"

martes, 30 de agosto de 2022 11:17

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó hoy la decisión del Poder Ejecutivo nacional de "ampliar la custodia" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "con fuerzas federales" que se desplegarán en inmediaciones de su casa en el barrio porteño de Recoleta "para evitar hechos como los que ocurrieron durante el pasado sábado".



Tras el operativo policial montado el sábado pasado en las adyacencias de Juncal y Uruguay, que incluyó el despliegue de un vallado que impedía el ingreso de personas el domicilio de la expresidenta y devino en una represión contra manifestantes, el ministro de Seguridad tomó la decisión de “ampliar la custodia de la Vicepresidenta con fuerzas federales”, según precisó el Ministro en declaraciones a radio Somos AM 530.



“Lo que se hizo fue una atribución válida. Lo que hicimos fue ampliar la custodia de la vicepresidenta que es parte del Ejecutivo”, detalló Aníbal Fernández.



Al respecto, contó que desde el Ministerio de Seguridad “diseñamos un operativo policial, fui a la Casa Rosada, lo hablé con el Presidente (Alberto Fernández), lo consensuó con la Vicepresidenta y luego yo se lo instruí al jefe de Policía (Federal)”.



Sobre la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner, el funcionario explicó que "ella (la expresidenta) tiene una custodia personal, pero no tenía una custodia sobre su casa".



"Con las cosas que han pasado, no podemos dejar todo librado al azar y resolvimos ampliar esa custodia que tenía hasta ese momento para ampliar la seguridad sobre la casa de la expresidenta”, remarcó el titular de la cartera de Seguridad



En ese sentido, detalló que el operativo de seguridad federal “se extendería a las inmediaciones de la vivienda para evitar las complicaciones que tuvimos hasta este momento”.



Al ser consultado sobre si el Gobierno de la Ciudad quisiera poner un operativo con un vallado allí, sentenció: “No es necesario porque allí estarán nuestras fuerzas”.



Aníbal Fernández aclaró que luego de tomar la decisión, lo llamó al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alesandro, y le contó lo que decidieron desde Nación porque “nosotros tratamos de no ir de guapos, sino que hablamos con el Gobierno porteño".



"Tratamos de dejar de lado las diferencias políticas porque sino, ni D’Alesandro podría hacer su trabajo, ni yo el mío. Estamos cumpliendo con una atribución constitucional que es cuidar con fuerzas federales al presidente y la vicepresidenta", remarcó.



Por otra parte, el ministro de Seguridad de la Nación advirtió: "Nosotros no vamos a aceptar ni ferias ni acampes y trataremos de evitar por todos los medios cosas como la pirotecnia".



Fernández agregó que "la custodia especial de Cristina será hasta la esquina de su casa”.



En una crítica a Juntos por el Cambio (JxC), sostuvo que “en la oposición se pelean para ver cuál es el más de derecha y quien es el más ‘mano dura’".



En Twitter, horas antes, Aníbal Fernández publicó: "Hemos tomado la decisión de ampliar la custodia de la compañera Vicepresidenta de la Nación, a la custodia de su domicilio, independientemente de la custodia personal de la PFA que siempre la asistió".