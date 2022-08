Manzur destacó que Massa es "un hombre muy importante para la coalición oficialista"

miércoles, 3 de agosto de 2022 13:58

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó hoy que el Gobierno ”tiene plena confianza en su gestión”, y afirmó que Sergio Massa, quien hoy asume al frente del Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura“es un hombre muy importante para la coalición” oficialista.



“A pesar de todas las dificultades a nivel global tenemos plena confianza en la gestión del Gobierno y de todos los ministros. (Sergio) Massa es un hombre muy importante para la coalición y lo vemos muy bien”, señaló Manzur al formular declaraciones a la prensa esta mañana al llegar a la Casa Rosada.



Acerca de la asunción del nuevo ministro, que se producirá a las 17 de esta tarde en el Museo del Bicentenario, Manzur sostuvo que las "expectativas son las mejores y muy positivas" en relación a la gestión de Massa en el gabinete.



"Vamos a tener los primeros lineamientos generales en materia de política macroeconómica. Hasta ahora vienen respondiendo favorablemente a las expectativas que ha generado", insistió el jefe de Gabinete.



El funcionario insistió en que "la economía está en una situación compleja y difícil, en un contexto global muy complejo y con variables que impacta a Argentina, que no es una isla".



Acerca de las reuniones que mantuvo ayer en Casa Rosada con las autoridades de la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA), el funcionario consideró que el Gobierno tiene un "muy bue el diálogo con esos sectores".



"Con la UIA recibimos una propuesta de trabajo y con los representantes de los trabajadores tuvimos un diálogo muy interesante para lo que se viene y ésta no fue ni la primera ni la última y vamos a ir intercambiando propuestas para que a la Argentina le vaya bien", subrayó.



Manzur aclaró que no abordó con los dirigentes gremiales la realización de la marcha convocada por la CGT para el próximo 17 de agosto.



"No hablamos de eso, siempre hay manifestaciones y expresiones de los representantes de los trabajadores y nosotros lo vemos bien. Lo que tocamos ayer fundamentalmente tiene que ver, a partir de la asunción del nuevo ministro de Economía, con impulsar al sector de la producción para que la Argentina siga agregando valor y esto se traduzca en más trabajo", aseguró.



Manzur afirmó además que el Ejecutivo tiene el propósito de "continuar con este ritmo muy favorable de exportaciones que tiene el país" en la actualidad.



"La Argentina este año, si las cosas continúan como hasta ahora, va a tener niveles de exportaciones récord como nunca antes lo tuvo. Esto creo que son los grandes desafíos, seguir en estos lineamientos para que el país produzca más y genere más trabajo. Ese es un circuitos virtuoso que permitirá el regreso de la inversión y la equidad social", concluyó.