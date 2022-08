Denunció a un estudiante de Medicina por "manosearla" en un hospital de Santa Fe

miércoles, 3 de agosto de 2022 12:06

Una joven de 23 años denunció por abuso sexual a un estudiante de Medicina que estaba a cargo de la guardia del hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe por haberla "manoseado" cuando la atendió, informaron hoy fuentes judiciales.



La mujer denunció que pasadas las 2 de ayer concurrió junto a su madre a la guardia del hospital, donde fue atendida por un estudiante avanzado de Medicina, quien mientras la examinaba le tocó un pecho.



De acuerdo a las fuentes, la joven pudo contarle lo ocurrido a su madre, que la había acompañado, por lo que ambas se dirigieron al destacamento policial que funciona en el efector de salud.



Una agente dio aviso a la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que un patrullero de la seccional 4ta. de policía traslade al acusado para ser identificado y se le inicie una causa penal por abuso sexual simple.



Al ser informado de lo ocurrido, el director del hospital, Juan Pablo Poletti, se entrevistó con la víctima y le pidió detalles de lo ocurrido junto al jefe de la guardia.



El director informó que acompañaron la denuncia y que comunicaron lo sucedido a las autoridades del Ministerio de Salud, a la vez que iniciaron acciones internas y se pusieron a disposición de la Justicia.



Poletti aclaró que no se trata de un profesional del hospital sino de un estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y que a partir de lo ocurrido "están suspendidas provisoriamente todas las pasantías".



"Esta persona, hasta que no se regularice su situación, va a tener prohibida la entrada al hospital", informó el funcionario respecto del hombre denunciado.



Poletti dijo que la política del hospital "es colaborar" para "aclarar este tipo de situaciones que sin lugar a dudas nos preocupan, avergüenzan y no queremos que quede nada escondido".



En diálogo con la prensa, Poletti señaló que pretende "que se aclare" el hecho y que si el practicante "lo hizo (al abuso) y lo demuestra la justicia, pague sus consecuencias".



El estudiante denunciado tiene 53 años y al observar que las mujeres iban a dar aviso a los policías del hospital intentó detenerlas, tomando con fuerza del brazo a la madre.



La víctima es una mujer que recientemente fue intervenida quirúrgicamente y luego de la situación con el estudiante fue internada y se le suministró suero, a la vez que sufre palpitaciones y accesos de llanto.



Las fuentes dijeron que el estudiante, al no poder evitar ser denunciado, intentó escaparse del hospital, pero fue retenido por los agentes.



La denuncia indica que el practicante le tocó un pecho a la víctima y que la abrazó mientras estaba acostada en una camilla, y que luego pidió disculpas y que no lo denunciaran.