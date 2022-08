Katopodis, crítico: "no van a borrar al Peronismo"

domingo, 28 de agosto de 2022 12:42

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, advirtió hoy que "no se van a cargar" a la vicepresidenta Cristina Fernández y "no van a borrar al peronismo", al tiempo que señaló que en el único lugar donde hubo "represión" durante las manifestaciones de respaldo a la exmandataria fue en la ciudad de Buenos Aires.



En diálogo con FM Futurock, Katopodis sostuvo que hay sectores del Poder Judicial y la oposición que "quieren un país sin peronismo" porque "no toleran que haya una economía que siga creciendo".



"En ningún lugar de la Argentina hubo incidentes, en el único lugar donde hubo represión fue en la ciudad de Buenos Aires", señaló el funcionario luego de los incidentes producidos en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta, en el barrio de Recoleta.



Tras apuntar que "veníamos de movilizaciones muy tranquilas, muy alegres, muy pacíficas", Katopodis afirmó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "antepuso su interna" y buscó "complacer" al expresidente Mauricio Macri y a su electorado, por lo que "sobreactuó y armó este operativo represivo".



"Ellos generan estos momentos tan violentos y absolutamente innecesarios", denunció el funcionario.



"Nos subestimaron, pensaron que si se cargaban a Cristina el peronismo les iba a durar 15 minutos", dijo en otro tramo de la entrevista.



Pero agregó: "No sólo no se van a cagar a Cristina, sino que no van a borrar al peronismo. Vamos a seguir representando y ejerciendo el rol que nuestra militancia y la gente nos ha encomendado".



Sobre el rol de la oposición, el funcionario consideró que "quieren reescribir la historia y borrar al peronismo, es siempre la misma intolerancia".



"Nosotros tenemos la responsabilidad de actuar con mucha seriedad porque del otro lado no hay ni Cambiemos ni Juntos. Ya no vienen con globos de colores, es sin maquillaje, vienen a romper la Argentina y sacarnos la patria", sentenció.