Muertes de los bebés en Córdoba: renunció el ministro de Salud provincial

jueves, 25 de agosto de 2022 11:49

El ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardozo, presentó su renuncia al cargo hoy y comunicó su decisión por Twitter. "Quiero informarles que en el día de la fecha presenté al señor Gobernador mi renuncia como ministro de Salud, cargo que he desempeñado con toda mi vocación", escribió Cardozo.

Poco después, el gobernador Juan Schiaretti designó a la bioquímica María Gabriela Barbás al frente de la cartera y anunció que prestará juramento y asumirá en sus funciones este jueves a las 17.30.

Cardozo argumentó sobre su dimisión: "Lo hago con la misma humildad y servicio que desempeñé la función, y también con el profundo anhelo que los hechos que son de público conocimiento del Neonatal se esclarezcan absolutamente".



Si bien Cardozo no está imputado en la causa en la que se investiga la muerte de cinco bebés recién nacidos ocurridas entre marzo y junio de este año en el Hospital Materno Neonatal de la capital provincial, la Justicia no descartaba tomar declaración a las autoridades de Salud provincial.



Hasta el momento, el fiscal Raúl Garzón que está a cargo de la causa, imputó y pidió detener a la enfermera Brenda Agüero, quien fue imputada por el delito de homicidio agravado reiterado, y también imputó a la ex directora del establecimiento, Liliana Asís, y a las directoras de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Luisa Morales, por el delito de omisión de los deberes de funcionario público.