Con un documento del FBI, Cristina Kirchner hizo un nuevo descargo

jueves, 25 de agosto de 2022 13:15

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió hoy un documento del FBI que revela que parte del dinero que tenía en su poder el exsecretario de Obras Públicas José López cuando fue detenido fueron enviados al banco Finansur, propiedad de Jorge Sánchez Córdova, un dirigente ligado al macrismo.



"Esta no es de Netflix eh! La nota que estás viendo es del FBI. Brinda información a los Fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como “los bolsos de López”, donde se incautaron 9 millones de dólares. ¿Información sobre qué?", se pregunta la vicepresidenta en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.



En una nota enviada en 2018 por Miguel Ángel Osorio, director regional del FBI, se responde a un requerimiento de información solicitado por la Justicia Argentina a través de la Oficina del Agregado Jurídico de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.



En ese informe se detalla que uno de los paquetes sellados de dólares se encontró un orden secuencial de billetes de US$ 100.



La cantidad de ese paquete contenía US$ 3,2 millones y habían sido remitidos desde Estados Unidos a través de un servicio puerta a puerta efectuado por la empresa Briks Global Service al Banco Finansur, Banknotes.



"¿Fecha de envío? 11 o 12 de octubre de 2011. ¿Banco receptor? Finansur S.A. propiedad de Jorge Sánchez Córdova, macrista y ex tesorero de Boca durante la gestión de (Daniel) Angelici", subraya Cristina Fernández de Kirchner.



Y agrega: "El sello de la nota indica que esta información fue recibida en Comodoro Py el 20/04/2018, al año y 10 meses de la detención de López".



"Ya transcurrieron casi cuatro años y medio sin que ello se investigue. Lo dicho: no sólo persiguen a los peronistas sino que encubren a los macristas", remarcó la exmandataria.