ANSES oficializó el bono para jubilados: quiénes y cuánto cobrarán

jueves, 25 de agosto de 2022 09:20

El Gobierno oficializó los nuevos haberes previsionales, en base a lo establecido en la ley de Movilidad jubilatoria, y el refuerzo de ingreso de hasta $ 7.000 mensuales para el trimestre que va de septiembre a noviembre.



Las medidas, que ya habían sido anunciadas el 10 de agosto por el presidente Alberto Fernández, se dispusieron mediante el decreto 532/2022 y la resolución 201/2022 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ambas publicadas hoy en el Boletín Oficial.



La resolución de Anses fijó los nuevos haberes en base al incremento del 15,53% para el trimestre septiembre-noviembre, por el que la jubilación mínima será para ese período de $ 43.352,59 y la máxima de $ 291.721,85.



Las bases imponibles mínima y máxima quedaron establecidas en $ 14.601,14 y $ 474.530,27, respectivamente, en tanto el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) se elevará a $ 19.831,83 y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a $ 34.682,07.



En cuanto al refuerzo mensual de $ 7.000, será liquidado a los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de Anses, los beneficiarios de la PUAM y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional nacional.



En la resolución se especifica que la suma será de $ 7.000 para los titulares que por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes perciban un monto menor o igual a $ 43.352,59.



Entre ese monto y $ 86.705,18, la suma será de $ 4.000.



Asimismo, para los ingresos totales superiores a $43.352,59 y menores o iguales a $46.352,59, el refuerzo será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $50.352,59.



De mismo modo, para quienes perciban ingresos de más de $86.705,18 y hasta $90.705,18 "el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma mencionada en segundo término", indicó la resolución.



En los considerandos del decreto que establece el refuerzo de ingresos se señaló que "desde que asumió este gobierno, la recomposición de los haberes previsionales ha sido una prioridad, y desde el primer momento de gestión se han adoptado diferentes medidas para tratar de acompañar y fortalecer el proceso de recuperación del valor real de las jubilaciones y pensiones, que habían perdido un 19,5% de su poder real de compra entre los años 2017 y 2019".



También se precisó que desde la aplicación de la ley de Movilidad vigente "puede observarse que al finalizar el año 2021 todas las jubilaciones y pensiones que se actualizan por ese índice quedaron 1,1% por encima de la inflación de ese año".



"Durante el corriente año 2022, producto de diversos factores, en particular el impacto del conflicto internacional por la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania, nuestro país ha sufrido una importante alza del índice de precios, con especial incidencia en bienes de primera necesidad", y ese aceleramiento de precios "tiene una mayor afectación en las personas de menores ingresos, para quienes es necesario generar herramientas de mayor acompañamiento hasta tanto se estabilicen las variables macroeconómicas", se planteó.



Por tal razón se dispuso el ingreso adicional, que "permitirá reforzar los haberes de 6,1 millones de personas, lo que equivale a un 85% de las beneficiarias y los beneficiarios previsionales", destacó la medida.