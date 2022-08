Larreta criticó al presidente Fernández: "debería velar por la división de poderes"

martes, 23 de agosto de 2022 12:37

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó la defensa del presidente Alberto Fernández a su vicepresidenta luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran la pena de 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa de la Obra Pública.

"El Presidente es el que debería cuidar, velar y defender por la división de poderes, y con sus declaraciones no ayuda a eso. Debe cuidar la independencia, es uno de los valores fundamentales de un sistema republicano como el nuestro y velar por la paz social", expresó Rodríguez Larreta en diálogo con Radio Rivadavia.

El dirigente del PRO respaldó además el accionar de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones de la casa de la exmandataria en Juncal y Uruguay, luego de las denuncias de represión a las manifestaciones que se sucedían el pasado lunes. "No vamos a permitir la violencia en la Ciudad de Buenos Aires, la haga quien la haga. El juez es el que tiene que definir responsabilidades, la Justicia está para evitar la violencia y ayer lo hizo. Se puso a dividir y a separar, y es en esas situaciones en las que los dirigentes debemos tener responsabilidad, no tirar más leña al fuego", explicó

En la misma línea, envió un nuevo mensaje a la vicepresidenta: "Los dirigentes tenemos una responsabilidad enorme de colaborar con la paz social en un momento tan sensible, y declaraciones esas no ayudan nada. Las palabras de la vicepresidenta no ayudan. Cuando lo que necesitamos es bajar los decibeles, promover la paz social, evitar los enfrentamientos, obviamente estas declaraciones no colaboran. Por eso le pedí ayer que no engendre más violenta”, subrayó.

Por último, definió los alegatos de los fiscales como "clarísimos y contundente", y declaró que será la justicia la que debe dictaminar sin Cristina Kirchner debe ir presa. "Los jueces son los que dictaminan. Hay que dejar que actúen libremente y de forma independiente, sin intromisión, sin politización, sin mediatización. (Si debe ir presa) Lo dirá la justicia, no yo. Esperemos que actúe rápido. Los tiempos son importantes. Se está avanzando y hay que dejar que eso avance", concluyó.