Según CAME, las ventas en el Día de las Infancias subieron 1,6%

domingo, 21 de agosto de 2022 15:31

Las ventas por el Día de las Infancias en los comercios minoristas pyme subieron 1,6% en términos reales frente a la misma fecha del año pasado, impulsada por el aumento en el rubro Jugueterías, que tuvo un aumento anual de 10,4%.



El ticket de ventas promedió los $5.367 y los comercios relevados marcaron como característica que el cliente se orientó a productos económicos, según un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en 338 comercios de todo el país.



Según el informe, solo el 52% de los locales hicieron alguna promoción, son 10,6 puntos menos que el año pasado (62,6%), sobresaliendo especialmente los descuentos por pagos en efectivo y precios especiales para productos en liquidación.



En Calzado, las ventas cayeron 5,9% frente al 2021 en términos reales, con un 45,3% de los negocios medidos con menores ventas de las esperadas y la mayoría de las compras realizadas en tarjetas y en cuotas, con un ticket promedio por compra fue de $6.263.



Equipos de audio y video, celulares y accesorios tuvieron una caída en las del 2% frente al año pasado, luego de las dificultades que manifestaron los comerciantes para conseguir variedad de productos importados, con el 60% de los empresarios que vendieron igual o más de lo esperado y un ticket promedio fue de $6.040.



El rubro de Indumentaria y accesorios fue el que tuvo la mayor caída en ventas: -6,9% frente a la misma celebración del año pasado y un ticket promedio de $5.161.



"Tuvieron salida productos económicos, marcando diferencia con otros años, donde se aprovechaba la fecha para gastar priorizando calidad y dimensión del regalo. A pesar de ello, el 60% de los empresarios encuestados se volcó a realizar alguna promoción con el objetivo de impulsar ventas", señaló el informe.



El mejor rubro fue Juguetería y rodados, en el que las ventas subieron 10,4% a partir de las promociones y los festejos que lanzaron muchas ciudades del país , con un ticket promedió los $5.554 y el 51,5% de los comercios consultados que vendió igual o mejor que el año pasado.



Por último, en Librerías las ventas bajaron 4,6% interanual y el ticket por venta se acercó a los $2.786.



"No hubo tantos problemas de abastecimiento como en otros sectores porque el segmento con más expendio fueron libros para niños donde el producto importado tiene menor incidencia. Casi todas las promociones que se hicieron en las librerías fueron descuentos con tarjetas de determinados bancos, que llegaron al 40%, y cuotas sin interés", destacó CAME.