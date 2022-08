Por los precios, Massa y Tombolini se reunirán con empresas de consumo masivo

jueves, 18 de agosto de 2022 07:14

El ministro de Economía, Sergio Massa; el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y otros funcionarios del área iniciarán la semana próxima una ronda de reuniones con directivos de marcas líderes de consumo masivo para dialogar sobre el estado de situación en materia de precios, en particular de los productos de primera necesidad, confirmaron a Télam fuentes oficiales y del sector empresario.



El encuentro tendrá lugar en el ministerio de Economía el miércoles 24 de agosto próximo a las 16 y fue convocado por el propio Massa, quien invitó a representantes de las principales compañías que comercializan bienes de primera necesidad para comenzar una serie de reuniones, en un modelo similar al que está en marcha con los representantes del campo que integran la Mesa de Enlace, explicaron las fuentes del Palacio de Hacienda.



Desde las áreas del equipo económico involucradas insistieron en que se tratará de una primera conversación en la que se abordarán diversos aspectos de la actualidad del sector con la prioridad puesta en cómo recuperar los precios como referencia para la vida cotidiana; es probable que también se analicen otras variables, como stocks e importaciones.



La semana pasada, Tombolini había señalado que "uno de los objetivos de los encuentros (con el sector empresario) será volver a recuperar a los precios como una unidad de información útil a la hora de decidir", ya que "hoy Argentina atraviesa un momento donde los precios han dejado de ser una referencia cotidiana".



La idea que manejan las autoridades del Palacio de Hacienda es marcar una hoja de ruta con un conjunto de objetivos que, en el corto plazo y según un cronograma establecido, permita dar estabilidad de precios en los principales artículos de consumo popular.



"Lo que tenemos que intentar es encontrar acuerdos que sean estables a lo largo del tiempo, por lo menos un trimestre", había manifestado Tombolini, para luego señalar "la idea de que los precios funcionen como precios de referencia y no como un congelamiento".



Una alternativa es que en la mesa de negociaciones participen también las autoridades del Banco Central para evaluar el impacto de la suba de tasas sobre la estructura de costos de las empresas, a partir del incremento en el costo financiero.



En el caso de Precios Cuidados, iniciativa emblemática de la Secretaría de Comercio, el programa fue renovado el 7 de julio último, casi un mes antes de la llegada de Massa al ministerio de Economía (el Presidente le tomó juramento el miércoles 3 de agosto).



En su etapa actual, Precios Cuidados incluye productos de almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos (fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas; también abarca una canasta de frutas y verduras.



A finales de julio, el programa incorporó a su lista de productos 120 artículos del sector lácteos luego de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con empresas de ese rubro.



De este modo, en la actualidad la canasta de Precios Cuidados asciende a alrededor de 1070 productos.



En el programa vigente, que se extenderá hasta el 7 de octubre próximo, se acordó con las distintas cámaras una pauta de aumento promedio trimestral de 9,3%.



Una vez que se cumpla el plazo actual de Precios Cuidados, la intención oficial apunta a recuperar el sentido orientativo y no de precios máximos, con una menor cantidad de productos en la canasta.