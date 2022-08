Apuñalaron a un adolescente para robarle el celular y debieron extirparle un riñón

jueves, 18 de agosto de 2022 13:27

Un adolescente de 17 años fue apuñalado en la espalda por delincuentes que intentaron robarle el teléfono celular cuando, tras salir del colegio, esperaba el colectivo para regresar a su casa en una parada del partido bonaerense de Merlo y, a raíz del ataque, debieron extirparle un riñón, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



Por el hecho hay un detenido, que fue entregado por su padre en la comisaría de la zona y que, según dijo, era quien manejaba la camioneta de la que bajaron los ladrones que asaltaron al chico, agregaron los voceros.



El hecho ocurrió ayer a la tarde cuando la víctima esperaba el colectivo en una parada situada en Constitución al 200, del centro de Merlo, tras retirarse del colegio.



En ese momento, pasaron dos personas a bordo de una camioneta, aparentemente una Peugeot Partner, y una de ellas bajó del lado del acompañante y encaró al chico con intenciones de robarle el teléfono.



El asdolescente y el ladrón forcejearon, momento en el que la víctima fue apuñalada en la espalda, tras lo cual el atacante huyó con su cómplice.



El chico, al que no llegaron a robarle, fue llevado al Hospital Eva Perón de Merlo, donde quedó internado.



Según el parte médico dado a conocer en las últimas horas, al adolescente apuñalado le extirparon el riñón izquierdo y permanece internado en terapia intensiva.



Esta mañana, Silva, tía del joven, dijo al canal Todos Noticias que su sobrino "pasó bien la noche, no tuvo ninguna alteración, que era lo que se esperaba porque fue una operación bastante grande".



"Le extirparon un riñón porque la puñalada le pasó de lado a lado del riñón, tocó algunos vasos sanguíneos y se lo tuvieron que extirpar porque, no lo pudieron salvar”, agregó la mujer.



Sobre el hecho, la tía dijo que "le contó muy poquito a su mamá porque cuando vino la ambulancia y la policía él estaba un poco desvanecido"



"A él ya le había pasado esto, nosotros siempre le dijimos si te asaltan dáselo el teléfono, total eso se recupera, pero es como todo ¿no?, uno no quiere dar lo suyo, obviamente cuesta, es la reacción que tuvo el, y al ver que también era un nene el que lo asaltaba…", detalló.



Los informantes a cargo de la investigación indicaron hoy a Télam que se trabajó en el relevamiento de las cámaras de seguridad para individualizar el rodado usado para el robo y, que con e correr de las horas, se hizo presente en la comisaría 1ra. de Merlo el titular de la camioneta, quien entregó a su hijo para que se ponga a disposición de la Justicia luego de que le confesara que estuvo en el robo, aunque aseguró que no se bajó del rodado.



El aprehendido le dijo a la policía que el que apuñaló al chico fue su amigo, quien se escapó.



La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía de Menores de Morón 2, que ordenó la aprehensión del sospechoso por "robo agravado con tentativa de homicidio".