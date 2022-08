Fernández ratificó la convocatoria a empresarios por precios y salarios

miércoles, 10 de agosto de 2022 13:33

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy una reunión de Gabinete en la Casa de Gobierno, en la que se ratificó la convocatoria para un acuerdo de precios y salarios, y en la que sostuvo ante sus ministros que las "prioridades de gestión" son las inversiones en obras públicas, vivienda, ciencia, tecnología y educación, con el objetivo de "dinamizar el trabajo y generar inclusión".



"El Presidente nos ratificó la decisión de convocar a los diferentes sectores para que los salarios crezcan por encima de la inflación y seguir avanzando en una Argentina que invierte en obra pública, ciencia y tecnología, y educación para potenciar su desarrollo", informó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, tras el encuentro, que se llevó a cabo durante más de una hora en el Salón Eva Perón, y del que participó por primera vez el ministro de Economía, Sergio Massa, quien asumió el miércoles pasado.



"Confiamos plenamente en la potencialidad que tiene la Argentina. En una nueva reunión con autoridades del Gabinete Nacional, realizamos un análisis pormenorizado del plan de acción que llevamos adelante y los avances en materia de salud, acción social, obra pública y vivienda", agregó Manzur.



En una rueda de prensa, el jefe de Gabinete señaló que durante la reunión el jefe de Estado "fue claro hoy en decir que la inversión en obras públicas, en vivienda, ciencia y tecnología y educación va a ser una de las prioridades de gestión para dinamizar el trabajo y generar inclusión".



Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, destacó la "voluntad de diálogo social del Gobierno para llegar a un acuerdo con todos los sectores", y dijo que el Gobierno "no descarta ninguna herramienta y todas están en evaluación" en relación a los salarios.



En relación a la convocatoria que hizo ayer el presidente Alberto Fernández a sindicalistas y empresarios, Moroni aclaró: "No es un anuncio aislado sino lo que hemos venido haciendo desde siempre. Es una mecánica que se usó y se seguirá usando; la están discutiendo el Presidente y el ministro de Economía para fijar las fechas y las condiciones".



En tanto, Manzur apuntó que el Gobierno observa con "mucha expectativa" el canje de deuda por "más del 85% del monto y resaltó que Massa "lleva muy pocos días con una agenda extremadamente cargada", al tiempo que sostuvo que el ministro "va a tomar contacto" con el sector agroindustrial "como lo viene haciendo con todos".



Ayer, el Ministerio de Economía logró canjear títulos deuda por dos billones de pesos que vencían en agosto, septiembre y octubre, con una participación de 85%, a través de la colocación de "bonos dual" con los que pospuso esos pagos para 2023 y que le permitirá afrontar compromisos por 479.991 millones de pesos en los próximos tres meses.



El jefe de Gabinete puso de relieve un "crecimiento importante en el empleo registrado y niveles de exportación que si esto sigue como hasta ahora probablemente tengamos niveles de exportaciones récord".



En cuanto al tema de las paritarias, Moroni reafirmó que la política del Gobierno es que haya "salarios que crezcan por encima de la inflación" y recordó que cuando se inició la gestión "teníamos casi ochos meses de trabadas las paritarias y establecimos un aumento de suma fija".



"Lo que vamos viendo en el Ministerio de Trabajo es que la mayor parte de las negociaciones por paritarias están alineadas con la inflación proyectada. No estamos viendo en el rubro paritario ningún problema de negociaciones", puntualizó.



Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, confirmó el lanzamiento para los próximos días de una nueva edición del programa Previaje, con el objetivo de generar “un estímulo turístico para la temporada baja”.



“Está confirmado el lanzamiento del Previaje para los próximos días. Es verdad que tuvo demoras porque la idea era lanzarlo antes, pero la coyuntura y la situación económica del país hizo que tuviéramos que rever el programa en términos presupuestarios, aunque se va a lanzar como estaba previsto”, afirmó Lammens en la rueda de prensa.



El ministro señaló que “este nuevo Previaje tiene algunas particularidades, que ya habíamos adelantado, como ser que es un estímulo para la baja temporada manteniendo la importancia del turismo para las economías regionales”.



“La idea es que haya ocupación en temporada baja para que continúe el trabajo y no solo sean puestos laborales temporarios de 2 o 3 meses en temporada alta. Por eso, la idea central es sostener también los trabajos que hay en temporada alta”, agregó el funcionario.



En esa línea, Lammens destacó que el Previaje "ha sido una herramienta extraordinaria para mantener los buenos niveles de ocupación y ahora la actividad turística está encabezando la recuperación del empleo por cuarto mes consecutivo. Lo mismo sucede con la actividad económica, en la que la hotelería y la gastronomía encabezan la recuperación”.



También participaron de la conferencia de prensa la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.



De la reunión de gabinete participaron además los ministros del Interior, Eduardo De Pedro; de Educación, Jaime Perczyk; de Justicia, Martín Soria; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Defensa, Jorge Taiana; de Transporte, Alexis Guerrera; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Cultura, Tristán Bauer; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; y las ministras de Salud, Carla Vizzotti; y de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.



También estuvieron presentes el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y la secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Mercedes Marcó del Pont.



El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no estuvo presente ya que se encuentra aislado por un cuadro de coronavirus, informaron fuentes oficiales.