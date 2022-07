Katopodis: "En un momento de crisis, el peronismo se junta y toma decisiones"

sábado, 9 de julio de 2022 11:07

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo hoy que "en un momento de crisis, el peronismo se junta y toma decisiones, no se enfoca en peleas chiquitas" y, en ese sentido, destacó que el diálogo entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "marca las responsabilidades del momento".



"No hay dudas de que el encuentro entre el Presidente y la Vicepresidenta marcan las responsabilidades del momento, la necesidad de entender que hay cosas que no se pueden romper. Que lo básico de la unidad no se puede perder, y que en momentos de crisis como ésta el peronismo no se pierde en peleas chiquitas", dijo el ministro esta mañana en declaraciones para la radio CNN.



Para Katopodis, este cambio representa "una nueva etapa en la política económica" y una " nueva agenda de trabajo" dentro de la coalición oficialista, y dijo que el Presidente y la Vicepresidenta "se van a juntar las veces que haga falta".



Según el ministro, esta nueva etapa se tiene que dar con "discusiones puertas adentro" de la coalición del Frente de Todos porque la Argentina necesita que "no haya dudas para poder encaminar la situación". "Tenemos que encarar para encaminar esta situación, pero fundamentalmente en un contexto tan difícil para proteger a los argentinos, como lo hicimos en la pandemia, para que la crisis no nos pegue de frente", sostuvo y señaló que el primer fruto de ese entendimiento dentro del oficialismo fue "la designación de Silvina Batakis" al frente del ministerio de Economía.



Finalmente, Katopodis destacó que Batakis "conoce la realidad productiva de nuestro país", tiene "la experiencia de haber administrado la economía de la provincia de Buenos Aires, y demuestra que está para grandes peleas y grandes batallas".