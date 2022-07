"Mamá, nos persigue la Policía y no sé por qué", el estremecedor mensaje de la joven que murió en una persecución

viernes, 8 de julio de 2022 12:22

La madre de Malena Chiocconi, la joven de 21 años que falleció hoy a la madrugada en la Autopista Panamericana tras chocar el auto en el que iba junto a otros tres jóvenes contra un camión, contó que su hija le mandó un mensaje en el que dijo que estaba llorando porque los estaba persiguiendo la Policía y le mandó la ubicación del lugar en el que se encontraba en ese momento, el peaje de Ricardo Rojas.

"Ella me mandó un mensaje a las 4:33 y me dice ´mamá, estoy llorando. Nos persigue la Policía y no sé por qué´ y me marca la ubicación que es acá donde estoy y es el peaje", comentó visiblemente consternada Daniela, la madre de la joven fallecida.

Además, la mujer contó que su hija era la primera vez que salía con el joven que conducía el auto y que se habían conocido hacía pocos días. "Mi hija había ido a tomar algo, era la primera vez que salía con ese chico y se fueron a San Miguel y me contó que estaban bien", relató.

Luego, Daniela recibió el último mensaje de su hija en el que le decía que la Policía estaba persiguiendo el auto en el que iban con otros dos jóvenes que también fallecieron tras el impacto del auto Vento con un camión que estaba estacionado.

La mujer dijo ante la prensa: "Tengo entendido que ella se quiso bajar y no la dejaron", al referirse a las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se pudo observar, en un momento determinado, que se abre una de las puertas del vehículo y, a los pocos segundos, se vuelve a cerrar, pero no baja nadie.

Ante de concluir su diálogo con la prensa, Daniela expresó: "Quiero decir que es una chica de bien, que era hija única, era todo para mí y quiero decirle a las madres que hablen con sus hijas y que sepan con quienes se ven por más que tengan 20 o 30 años. Quiero justicia y que se sepa qué pasó porque también dicen que le pegaron un tiro al auto".