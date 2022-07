"Si algún día no regreso, búsquenme": Mendoza, conmocionada por el crimen de una joven mamá

miércoles, 6 de julio de 2022 14:03

Mientras sigue la conmoción por el femicidio de Carla Agostina Trigo, la joven mamá de 22 años que salió a buscar trabajo y fue asesinada en San Martín, se conoció una publicación que había realizado en Facebook tiempo atrás, reflejando el miedo que padecen millones de mujeres ante la violencia de género que no cesa en Argentina.

“Si algún día salgo y no regreso, búsquenme. Yo jamás dejaría a mi hijo”, dice el mensaje que Agostina compartió en septiembre de 2021 en Facebook y que resaltó Diario Los Andes.

El cuerpo apuñalado de Agostina fue encontrado hoy en la localidad mendocina de San Martín. Carla Agostina Trigo, la joven de 22 años era buscada desde el pasado domingo, cuando salió de su casa para asistir a una entrevista de trabajo.

El cuerpo fue encontrado esta mañana en las calles Robert y Carril Norte, de esa localidad situada a unos 45 kilómetros al este de la capital provincial.



Una fuente judicial le reveló a Télam que los peritos que trabajaron en la escena establecieron que el cuerpo tenía una lesión de arma blanca en la espalda que sería la causante de la muerte.



Trigo fue vista por última vez el domingo, cuando alrededor de las 20.30 salió de su domicilio hacía una supuesta entrevista de trabajo, y al no regresar, sus familiares alertaron a las autoridades policiales.



Tras ello, los pesquisas realizaron operativos de rastrillaje en la zona rural del distrito de Buen Orden, donde se halló el cuerpo.



Antes de ello, Gladys, abuela de Agostina, en diálogo con el canal Todo Noticias contó cómo fue la última vez que habló con ella.



"Nos había dicho que había conseguido trabajo para ir a cuidar a un nene, cuyo papá era camionero y que los niños vivían con la abuela y una niña de 15 años. El hombre lo que más necesitaba era una persona para el niño. A ella le interesó porque necesitaba trabajar y tiene a su nene de 4 años", contó.



Según Gladys, la entrevista de trabajo se pactó la semana pasada para el domingo, ya que el hombre le dijo que llegaba de viaje el viernes.



"Desconfié y le dije ‘Agostina, no vayas, es tarde’. Pero ella tenía entusiasmo de salir a trabajar, ella necesitaba este trabajo", contó la abuela.



Y agregó: "Se puso una calza negra, zapatillas deportivas negras y un camperon largo y se va. Ella se tomó el micro en la esquina de su casa. Entonces les mandó un audio preguntándole si estaba en el trabajo. A lo que ella responde al instante que se acababa de bajar del colectivo y que estaba esperando en la parada al hombre a que lo vaya a buscar".



"Ahí le mando un audio y le pido que me mande su ubicación. Y ya ese Whatsapp no le llegó", agregó Gladys.



La abuela de Agostina dijo que vio las imágenes de las cámaras de seguridad de la plaza donde se bajó, donde se la ve esperando a que la pasen a buscar, y luego pasa un auto blanco.



"Ella fue entusiasmada a ese trabajo y esa persona se la llevó”, concluyó.



La causa es investigada por la Oficina Fiscal de la comisaría 12ª, a cargo del fiscal de San Martín-La Colonia, Martín Scattareggi, quien junto con el Ministro de Seguridad provincial dará una conferencia de prensa en breve para dar a conocer información del hecho.