Para la ministra Batakis, recuperar el poder adquisitivo de los salarios "va a llevar tiempo"

martes, 5 de julio de 2022 13:41

La ministra de Economía, Silvina Batakis, aseguró hoy que el objetivo del Gobierno es no sólo recuperar el poder adquisitivo, sino que también los trabajadores puedan ganar en términos reales, aunque advirtió que esa tarea "va a llevar tiempo".



"Va a ser difícil y no vamos a recuperar el 100% de esa pérdida en poquitos meses", señaló la flamante titular del Palacio de Hacienda, quien remarcó que "los salarios no son la causa de la inflación".



En ese sentido, recordó que "en el último año de la gestión anterior (en referencia a la Presidencia de Mauricio Macri), los salarios cayeron muchísimo y la inflación fue del 54%".



"El salario argentino perdió poder de compra, eso está claro y hay que decirlo de frente y con todas las letras", enfatizó la reemplazante de Martín Guzmán en declaraciones esta mañana a la emisora El Destape Radio.



Batakis destacó la importancia de contar con salarios altos, más allá de las razones de justicia social, por entender que representan una de las variables de impulso de la economía en general.



Al respecto, se preguntó "por qué produciría un empresario si no puede vender lo que produce?".



Por tal razón, indicó que el objetivo del Gobierno respecto del salario real es "no sólo recuperar lo perdido sino ganar", pero advirtió que "eso también va a llevar tiempo".



En cuanto a los mecanismos para llevar a cabo esa recuperación, expresó que "por supuesto" creía en la efectividad de las negociaciones paritarias.



"Pero en una situación más ordenada no podremos tener paritarias continuamente, con cláusulas gatillo, se deberían establecer paritarias en forma anual", sostuvo.