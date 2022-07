La Sociedad Rural impulsa el diálogo del campo con Massa

domingo, 31 de julio de 2022 12:51

El desembarco de Sergio Massa al Gobierno como superministro a cargo de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Pesca y Ganadería, renovó las expectativas de distintos sectores productivos del país, entre los cuales se encuentra el campo, respecto a un cambio de enfoque en la gestión económica y la relación del Ejecutivo con los mismos.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) confirmó en declaraciones a NA que estuvo en contacto con Massa y que pronto se reunirán con los otros integrantes de la Mesa de Enlace.

“Tenemos que sentarnos y empezar a cambiar ideas en función de poner a este país de una buena vez a crecer”, dijo el titular de la SRA

Pino que el nuevo superministro se muestra "muy receptivo” y precisó que el diálogo "no va a ser fácil si el Poder Ejecutivo no soluciona su tema político y no logra generar confianza en la ciudadanía a nivel productivo”.

"Hay que hacer votos para que eso suceda”, aclaró el dirigente ruralista, quien el sábado pronunció un fuerte discurso contra la política agropecuario

No obstante, Pino fue cauto frente a las expectativas de que la llegada de Massa al Gabinete pueda facilitar una reducción de las retenciones o una flexibilidad en el cepo. “Eso genera mucha expectativa y después la frustración, si no sucede, es más fuerte”, indicó.

El titular de la SRA manifestó su expectativa en que su discurso del sábado “genere una señal de escuchar y de que entiendan lo que el sector puede llegar a hacer en una Argentina donde las reglas sean claras, justas y que nada más confíen en el sector más potente de la economía”.