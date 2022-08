Anibal Fernández criticó a José Luis Espert por sus dichos

domingo, 31 de julio de 2022 21:59

El ministro de Seguridad, Anibal Fernández, le contestó hoy a José Luis Espert y señaló que "no se puede privar a un niño de protección económica", luego de que el diputado de centroderecha pidió poner "un límite a la natalidad en los hogares pobres" y "condicionar" los planes sociales hasta dos hijos.



En una entrevista para Infobae, Espert (Avanza Libertad) expresó que “si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años”.



"Hay que condicionar los planes sociales", marcó el diputado y marcó la necesidad de limitar "la cantidad de hijos que las personas tengan; uno no puede darle una AUH (Asignación Universal por Hijo) por cada hijo, hasta dos hijos".



Al respecto, Anibal Fernández escribió en su cuenta de Twitter: "Bestia! ¿Leyó la CN (Constitución Nacional)? No se puede privar a un niño de protección económica, por hechos de sus padres. Desconoce el principio de razonabilidad y progresividad en materia de derechos económicos y sociales.¿Cómo puede legislar semejante bestia? Madre de Dios!".



El ministro de Seguridad también compartió una captura de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la cual Argentina adhiere, que llama a "los Estados Partes" a tomar "todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares".



Por su parte, el diputado por el Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro señaló a través de la misma red social: "CONTROL de natalidad y LIBERTAD de mercado. Libertad irrestricta para las mercancías y Estatismo ultradirigista para las personas pobres. Total normalidad".



En esa misma línea, el secretario general de la CTA y diputado nacional del FdT, Hugo Yasky, afirmó que "a los que hay que ponerle un límite es a los ignorantes y anti derechos".



"Esta cloaca con una banca en Diputados habla de eliminar un derecho como la AUH y pide control de natalidad. La derecha recalcitrante siempre buscando recortar derechos y cercenar libertades", añadió.



Por su parte, el diputado nacional santafesino por el Partido Socialista Enrique Estévez marcó que "en Argentina no sobra nadie" y "nadie es descartable ni vale más que otro/a".



"El problema en Argentina es la falta de educación, salud y trabajo. La economía debe crecer, pero no achicar o seleccionar la población. Nos quieren sin futuro y resignados. Digamosle NO, hay otro camino", agregó.