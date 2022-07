José Luis Gioja sostuvo que "los acertijos sobre nombres no ayudan"

domingo, 3 de julio de 2022 20:42

Mientras se alarga la indefinición sobre el reemplazo de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía, el diputado nacional del Frente de Todos José Luis Gioja, sostuvo hoy que "los acertijos sobre nombres no ayudan".

En declaraciones televisivas, el ex gobernador de San Juan apeló a la "solidaridad" de todo el arco político para atravesar este período de zozobra y dijo que "es momento de sincerarse".

A la oposición le advirtió "que nadie crea que si al país le va mal a él (por el presidente Alberto Fernández) le va a ir bien".

En tanto, Gioja instó a generar una instancia amplia de debate entre todos los sectores del oficialismo para "defender lo que hicimos bien y rectificar las cosas que no estuvieron bien".

Por otra parte, el ex presidente del PJ consideró que el presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner "no son enemigos" y, por lo tanto, "no debería haber inconvenientes para que hablen".

El diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner está roto hace meses, y en el medio hubo solamente un encuentro frugal en el acto por los 100 años del nacimiento de YPF en Tecnópolis, donde la vicepresidenta lo instó a "usar la lapicera" para defender a las mayorías.