Capitanich destacó el respaldo de gobernadores a Fernández para "la toma de decisiones"

jueves, 28 de julio de 2022 11:22

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, consideró hoy como "necesario tomar decisiones inmediatas" con el propósito de garantizar la "estabilidad cambiaria" y manifestó el "respaldo" expresado por los mandatarios provinciales durante el encuentro que mantuvieron con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada.



"Es necesario tomar decisiones. Nosotros (los gobernadores) hemos planteado el respaldo al Presidente para la toma de decisiones que sean inmediatas y que, objetivamente, tiendan a la estabilidad cambiaria como una precondición para garantizar estabilidad económica", sostuvo Capitanich en declaraciones a Télam Radio al referirse a la reunión que los mandatarios provinciales que integran la denominada Liga de los Gobernadores mantuvieron ayer con el jefe de Estado.



Capitanich aseguró que "lo que sí quedó claro es la amabilidad" con la cual el Presidente recibió las inquietudes de los gobernadores sobre la coyuntura nacional y la situación que se vive en cada una de las provincias.



"En ese contexto, claramente le hemos planteado al Presidente nuestra preocupación para generar las condiciones que permitan tomar decisiones desde el punto de vista de políticas institucionales con el objetivo de alcanzar estabilidad en el área macroeconómica", detalló.



Además, Capitanich ponderó la conformación de Liga de Gobernadores como un "espacio amplio, general, democrático en representación de un objetivo claro que es la construcción una Argentina justa y federal".



Al ser consultado sobre los rumores sobre una posible incorporación al gabinete nacional, el gobernador chaqueño aseguró que “sinceramente" nunca ha tenido "ningún tipo de oferta" al respecto.



"Hoy el jefe de ministros del Gabinete es Juan Manzur, que es gobernador de una provincia. De manera que existe una representación no orgánica de la Liga de Gobernadores en el Poder Ejecutivo", subrayó.



En tanto, el mandatario reveló que manifestó su "malestar" a Alberto Fernández y a la Liga de Gobernadores respecto de "la manipulación de nombres y de operaciones políticas de prensa" por considerar que se trata de algo que "verdaderamente no contribuye al clima de buenas y amigables relaciones que deben tener” los integrantes del Frente de Todos (FdT).



“Somos personas que merecemos respeto. No es posible que nuestros nombres se manipulen y que objetivamente seamos objeto de operaciones diarias y sistemáticas”, remarcó.



Capitanich también dio su mirada sobre la coyuntura internacional y la económica nacional, al señalar que son cuestiones que "involucra a los trabajadores, a las organizaciones sociales, los empresarios y a los partidos políticos”, más allá del gobierno de turno.



“Aquí tenemos un conjunto de factores que inciden y que requieren políticas de anclaje. Tenemos que generar mecanismos para la reducción de la tasa de inflación y la oportunidad para observar un sendero de incremento de la oferta de divisas”, fundamentó.



En tanto, llamó a entender que existe "un severo problema de restricción externa agravado por la crisis internacional vinculada al costo de la energía que constituye un problema estructural histórico".



"Necesitamos apoyar y respaldar al presidente para que se tomen las decisiones correspondientes y se pueda encauzar la situación", puntualizó.