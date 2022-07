Santa Fe analiza eliminar que los alumnos repitan de año escolar

miércoles, 27 de julio de 2022 12:09

La provincia de Santa Fe analiza implementar un modelo pedagógico que pone en cuestión la repitencia de los alumnos, que no implicará la promoción automática sino una trayectoria única en los tres niveles de educación, y que requerirá modificaciones normativas para su puesta en marcha a partir del ciclo lectivo 2023.



La ministra de Educación, Adriana Cantero, denominó ese nuevo formato como "avance continuo", que en la práctica implicaría la aplicación en el nivel secundario de un sistema similar al universitario o al terciario, pero que no necesariamente será de promoción automática.



La idea de las autoridades educativas es avanzar con esas modificaciones teniendo en cuenta las experiencias recogidas durante la pandemia por coronavirus, lo que suceda en el cierre del presente ciclo lectivo y en las perspectivas que se presenten en el inicio del próximo.



Para Cantero, "la repitencia misma, en el mundo entero, ha demostrado que no mejora ningún aprendizaje", en tanto que el desafío "se juega en la posibilidad de fortalecer el tiempo de mantenimiento del vínculo pedagógico con la escuela".



La ministra se reunió el lunes con la directora nacional de Educación Secundaria, Romina Campopiano, con quien analizó las posibilidades de avanzar con esa modificación, un tema que viene trabajando con su gabinete desde que se hizo cargo de la cartera.



"No es un formato ni de promoción automática ni de no repitencia, es un formato de avance continuo que le da herramientas a los alumnos y a las escuelas para que las chicas y los chicos puedan construir recorridos continuos y completos”, dijo Cantero tras ese encuentro.



Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es que el hecho de adeudar materias no implique la interrupción de las trayectorias educativas y uno de los ejemplos que se menciona es que un alumno que adeuda Matemáticas no debería volver a aprobar otra, por caso Inglés o Historia.



"Volver a hacer lo que uno ya había aprobado existe solo en la secundaria", aseveró la funcionaria, quien aclaró que ese sistema "no existe más en nuestra primaria, no existe en el nivel superior".



Las autoridades de la cartera educativa santafesina realizaron una evaluación de lo ocurrido en las aulas del distrito desde 2020 y consideraron que se ha dado "una mejora sustantiva en todos los indicadores".



En virtud de eso, Cantero dijo que es tiempo de seguir profundizando "esas líneas en un modelo pedagógico que va a definir la trayectoria escolar obligatoria como una trayectoria única que se transita en tres escuelas: el nivel inicial, la escuela primaria y la escuela secundaria”.