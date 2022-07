El presidente del Banco Central asegura que en septiembre retornará el superávit comercial

miércoles, 27 de julio de 2022 13:42

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, estimó hoy que, tras la baja en las importaciones de energía, en septiembre el país volverá a tener superávit comercial, y consideró que la suba de la inflación responde también a “maniobras especulativas”.



Consultado por las cifras de las importaciones de energía del próximo mes de agosto, Pesce indicó que “la estimación original se parece a la de mayo” de “aproximadamente US$ 1.600 millones”, aunque confía en que “ese número va a ser menor”.



“Si no tuviéramos que pagar importaciones de energía, el Banco Central hubiera acumulado reservas todos los días de este mes y los días que no se hacen esos pagos por cuestiones estacionales o llegadas de barcos, se han acumulado”, explicó Pesce en diálogo con El Destape Radio, Radio con Vos y AM750.



De cara a septiembre, Pesce calculó que en dicho mes mermarán a “US$ 900 millones o menos” aunque aclaró que las estimaciones siempre son más altas “por cobertura” y, por tanto, “es posible que sean menos porque hay recursos que se adquirieron y no se utilizaron”.



“Allí volveríamos a tener superávit comercial”, subrayó.



Por otro lado, respecto de la inflación, el presidente del BCRA consideró que ha habido “maniobras especulativas”.



“La aceleración inflacionaria coincide con el momento que se vivió con la renuncia del ministro (de Economía, Martín Guzmán) y eso me parece que algunos lo han aprovechado para realizar remarcaciones de precios”, acusó.



No obstante, consideró que “esa situación de inestabilidad la vamos superando y los mercados van recuperando su propia dinámica”, lo cual, para Pesce, “se demostró con el ´rolleo´ (renovación) y la colocación de deuda que se hizo hace dos semanas”.



“No hay ninguna razón para que hayan estos ajustes de precios”, cuestionó.



Del mismo modo, recalcó que “nunca estuvo en la intención del Gobierno que se de una devaluación”.



“El tipo de cambio que tenemos es competitivo y esto lo vemos en las estadísticas del tipo de cambio y también en lo que esta ocurriendo con el comercio exterior donde las exportaciones totales y las industriales están aumentando”, afirmó el funcionario.



En ese sentido, Pesce enfatizó que el BCRA “no cree necesario que se deba hacer una devaluación violenta como algunos reclaman y que, como sabemos, produce una licuación violenta de los ingresos”.