Defendió a su esposa de un asalto y lo asesinaron de cuatro tiros en Nueva Pompeya

martes, 26 de julio de 2022 00:25

Un hombre de 48 años fue asesinado hoy de al menos cuatro balazos frente a su esposa en el barrio porteño de Nueva Pompeya, cuando la defendió de un asalto y forcejeó con el delincuente que la había interceptado para robarle la cartera, informaron fuentes policiales y judiciales.



La víctima fue identificada como Juan Carlos Fernández (48), vecino de la zona y quien trabajaba haciendo mudanzas. El hecho ocurrió en Uspallata al 3700, en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a unas seis cuadras de la sede del Gobierno porteño, donde varios vecinos llamaron al 911 al escuchar detonaciones de un arma de fuego.



Ante esta situación, personal de la comisaría vecinal 4B de la Policía de la Ciudad fue desplazado al lugar y, al llegar, los oficiales se encontraron con Fernández herido a balazos y, a su lado, a su esposa solicitando auxilio. Si bien al lugar también arribó una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), los facultativos constataron que el hombre ya había fallecido producto de al menos cuatro heridas de bala que presentaba en la cabeza, los hombros y debajo de una axila.



Fuentes policiales indicaron a Télam que el hecho ocurrió cuando la mujer se dirigía a pie hacia la parada de colectivos para ir a su trabajo en el Hospital Militar y fue abordada por un delincuente armado que intentó quitarle la cartera. Su marido, que como todos los días la acompañaba hasta la parada del colectivo 133, se abalanzó sobre el ladrón, se produjo un forcejeo y luego el delincuente disparó varios tiros contra la víctima, tras lo cual se subió a una camioneta donde lo esperaba al menos un cómplice y ambos huyeron sin que hasta esta tarde hayan sido detenidos.



"El hombre reaccionó y forcejeó cuando el delincuente abordó a su pareja y ahí lo asesinaron", dijo a Télam uno de los investigadores de la causa. Por su parte, Patricia, esposa de la víctima, contó esta tarde a la prensa cómo fue la secuencia del ataque. "Estábamos saliendo, llegamos a la esquina, doblamos, mi esposo me venía diciendo que me apure porque estaba por venir el colectivo que tomamos y siento el revólver acá atrás", dijo la mujer señalando su nuca.



Según Patricia, el asaltante le dijo "dame todo" o algo similar, y que en ese momento su marido le gritó "Pato corré" o "Pato escondete" y le dio un empujón al ladrón, por lo que "empiezan a forcejear". "(El ladrón) le pega un tiro y dice 'hijo de mil putas' y se va a donde estaba el auto, y le vuelve a disparar y ahí es cuando mi marido cae", recordó la esposa de la víctima entre lágrimas.



Luego, la mujer contó que el delincuente se subió a una camioneta "con vidrios polarizados", donde había al menos un cómplice que dio marcha atrás "con la puerta abierta" para buscar al asesino de su esposo, para rescatarlo y escapar. Y agregó que con su marido llevaban en pareja 18 años, que tienen una hija adolescente, aunque también otros "hijos del corazón", y que Juan Carlos trabajaba haciendo "mudanzas y vendiendo ajo" y todas las mañanas la acompañaba a tomarse el colectivo a su trabajo en el Hospital Militar.



La mujer dijo también que solo llevaba "la cartera y el celular", aunque ninguno de los dos elementos le fueron robados por la intervención de su marido. Además, señaló que le llamó la atención que hoy no hubiera presencia policial como suele haber en la zona. "Me extrañó que la policía no estuviera, porque siempre está a la madrugada", dijo al respecto.



En tanto, una de las hijas de la víctima dijo a la prensa que su papá "dio la vida" por su mamá y que intervino para "salvarla" del asalto. "La tenía con el arma en la nuca y él para salvarla a ella fue que empezó a forcejear y le dispararon. Dio la vida por ella. Si no fuera por él, mi mamá no estaría viva hoy. Él era una persona de bien", afirmó la hija de Fernández.



Mientras que Pablo, otro de los hijos de la pareja, señaló que la familia "no puede creer lo que pasó" y agregó que su hermana de 13 años está "destrozada" por la muerte de su padre. "La verdad que todavía no caemos. Mi hermana de 13 años está destrozada, ella amaba a su papá. Su sueño era entrar de la mano con él en su fiesta de 15. No sabemos cómo explicarle que no está más", relató el joven en diálogo con Todo Noticias (TN).



El hecho es investigado por la fiscal en lo Criminal y Correccional 54, Laura Belloqui, quien dispuso la intervención de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad para intentar identificar y detener a los autores del crimen. A su vez, fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron a Télam que ya se pusieron en contacto con la familia y que el cuerpo de psicólogos les está brindando asistencia.