Espert presentará un pedido de juicio político contra Alberto Fernández

lunes, 25 de julio de 2022 09:48

En plena crisis económica, el diputado libertario José Luis Espert reveló que presentará un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández luego de sus dichos contra el sector agropecuario. El jefe de bloque de Avanza Libertad lo hará junto con su compañera Carolina Piparo y sus pares Ricardo Buryaile (UCR), Pablo Amadeo (PRO) y Francisco Sánchez (PRO).

“Se están dando los causales de mal desempeño para que sea sometido a juicio político. No solo el pésimo manejo durante la cuarentena, el desastre de endeudamiento en el que está incurriendo el Estado argentino récord en la historia argentina, sino también por el cuestionamiento a la propiedad privada cuando dicen que los productores de soja podrían bien vender los 20 millones de dólares que tienen en sus silobolsas. Detrás de eso hay un desconocimiento total de lo que es la propiedad privada", argumentó el economista en diálogo con el periodista Pablo Rossi para Radio Rivadavia.

Las afirmaciones de Espert hacen referencia a las críticas del mandatario contra el campo tras responsabilizarlos del movimiento del dólar blue por no liquidar divisas: "La Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: enfrentar la inflación, a los que especulan con el dólar, a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita", supo expresar el jefe de Estado el pasado viernes desde el Museo del Bicentenario.

A su parte, el economista sostuvo: “Si los productores de soja la sembraron, la cosecharon y todo, pueden quedarse a dormir arriba de las bolsas si quieren. Eso que nos quieren hacer creer que los dólares son del BCRA, del Estado, del pueblo es un disparate total. Los dólares que representa la soja son de los productores. De los gringos que la sembraron”.

Luego de las denuncias de intentos de desestabilización de diputados del Frente de Todos, el liberal manifestó que su pedido se enmarca en la Constitución Nacional, y señaló a Cristina Fernández de Kirchner como la principal desestabilizadora del Presidente.

"La principal desestabilizadora del Presidente es la vicepresidenta Cristina Kirchner. Si eligió a un mal presidente que asuma las consecuencias de haberlo elegido, y si luego de un juicio político el Presidente es destituido que asuma ella los costos económicos. Si dice que es la ministra de economía en los hechos", desafió.

Por otro lado, apuntó contra Juntos por el Cambio por no plegarse al pedido: “Lo de Juntos por el Cambio es medio raro. Me da la sensación de que no quiere el juicio político para que no asuma Cristina, pero para qué mierda presentaron un juicio político si ahora no se animan a empujarlo. Es este el momento, ahora”, afirmó.

En la misma línea, denunció que la principal coalición opositora evitó denunciar a Cristina Fernández de Kirchner para poder "usarla y agrandar la grieta". “Por qué ahora no. Tanto miedo le tienen a Cristina Kirchner. ¿Quién es?”, subrayó.

Por último, Espert auguró un inicio de mercado dinámico dado que considera que la situación no está para iniciar la semana sin anuncios económicos, y propuso la existencia de un dólar comercial y uno financiero. "Lo que Argentina debería hacer de mínima es unificar el mercado de cambio, sobre doblarlo pero declararlo todo legal, y que haya un dólar comercial y uno financiero, pero ambos legales. Unificarlos y dejarlos flotar, y poner como antes el gasto público nominal, y decir que se congela el gasto público en pesos hasta 2023, y financiar al déficit fiscal resultante hasta que se vaya eliminando con el crecimiento nominal de recaudación emitiendo. Basta de endeudarnos”, concluyó.