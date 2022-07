"Inconcebible", la tajante respuesta del campo a las acusaciones de Alberto Fernández

sábado, 23 de julio de 2022 09:36

El presidente Alberto Fernández manifestó su repudio contra “los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan”, y como era de esperar generó otro fuerte chispazo en la relación del Ejecutivo con el sector agropecuario.

En medio del fuerte repudio de la oposición, desde el sector también se mostraron enfurecidos por el nuevo ataque del mandatario. Uno de los más duros fue Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quien consideró que es “inconcebible” que se los tilde de especuladores a los productores. Al contrario, argumentó que si alguno retiene dólares es “para preservar el poder de compra” de cara a la siguiente campaña.

“Este tipo de declaraciones generan indignación, porque de alguna manera se ve un Gobierno que se equivoca y trata de tapar los errores acusando con temas que no son verdad, es inconcebible que se nos acuse de especuladores”, dijo Chemes en declaraciones radiales.

Además, el dirigente agrario dejó en claro que “si hay algún productor que retiene algo es para preservar el poder de compra y seguir con las campañas a futuro”. Y detalló: “Si -un productor rural- puede resguardarse con un poco de granos, simplemente lo hace para comprar gasoil, semillas, y agroquímicos para producir en la próxima campaña”.

Chemes lamentó que Fernández se haya expresado en contra de un sector que, según su criterio, “sigue apostando a abastecer el país” mientras el valor del dólar libre continúa marcando batiendo récords.

“Lo utilizan como chicana para desinformar a los diferentes sectores de la sociedad. Lo último que pienso es que hay una falta de conocimiento… no creo que haya funcionarios que no conozcan cómo funcionan la cadena agropecuaria, y si es así peor todavía. Quiere decir que se manipula con distintas herramientas y dejando mal posicionado a un sector ante la sociedad con algo que no es verdad”, advirtió sobre el nuevo embate contra el campo.

La crítica de Alberto Fernández al campo

En medio de un complejo momento económico y social, el presidente Alberto Fernández envió un duro mensaje al campo, tras asegurar que solucionará los problemas de la Argentina. En ese sentido, subrayó que enfrentará a quienes "especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad".

En un cierre encendido, el mandatario afirmó también que necesita a "todos movilizados" y subrayó que no le van a "poder torcer el brazo". "Los necesito a todos movilizados, porque es la oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a poder torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes", sostuvo.

El jefe de Estado se pronunció de manera vehemente al cerrar un acto en el Museo del Bicentenario, ubicado en el subsuelo de la Casa Rosada y donde se mostró junto a gobernadores y ministros.

"Somos conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos y que la crisis global suma incertidumbres y temores. Quiero transmitirle a cada argentino que se quede tranquilo, que estamos trabajando y como superamos todos los problemas vamos a superar esto también. Tenemos las herramientas para hacerlo y estamos innovando en otras para poder salir del brete del que el mundo nos ha metido", señaló.