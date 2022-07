El problema del déficit: Cristina afirmó que Guzmán "piensa parecido" a Melconián

sábado, 2 de julio de 2022 19:06

La carta de renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, se conoció este sábado por la tarde en momentos en que la vicepresidenta Cristina Kirchner brindaba un discurso en la localidad bonaerense de Ensenada.

Mientras la titular del Senado se explayaba sobre la situación económica, el ahora ex titular del Palacio de Hacienda decidió publicar una extensa carta en su cuenta de la red social Twitter para anunciar su salida del Gobierno.

"La hora necesita que quien Usted disponga tome las riendas el Ministerio de Economía que hasta hoy tuvo el honor de conducir. Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances y hacer frente a los desafíos por delante", indicó Guzmán.

No por casualidad el ex ministro eligió presentar su dimisión mientras en Ensenada transcurría un nuevo mensaje crítico de la vicepresidenta, y su decisión terminó por eclipsar el discurso de la ex presidenta.

Cristina Kirchner lo acababa de nombrar en su mensaje al hacer una comparación de su pensamiento con el del economista Carlos Melconian, con quien ella se reunió a solas el pasado 22 de junio.

"Está claro que no piensa como yo, ni yo pienso como él, pero me gusta escuchar a todos", relató la ex jefa de Estado, y contó: "Sí tuvimos una coincidencia en la economía bimonetaria, que para mí es el problema principal de la inflación, pero él (Melconian) piensa más parecido a Guzmán con el déficit fiscal, pero opiniones son opiniones".

Guzmán era el principal blanco de las críticas del kirchnerismo duro y ya había empezado a ser cuestionado también por el Frente Renovador de Sergio Massa.