Anunciaron un programa de descuento de 35% en medicamentos para población sin prepaga ni obra social

martes, 19 de julio de 2022 18:42

El Gobierno nacional anunció este martes la puesta en marcha de un programa de "Pacientes Cuidados" que ofrece un "35% de descuento" en "todos los medicamentos de prescripción a la población con cobertura pública exclusiva" que no cuenta con obra social o prepaga.



Así lo anunciaron la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, y el secretario de Comercio, Martín Pollera, en conferencia de prensa desde la Casa Rosada después de reunirse con el presidente Alberto Fernández.



Los funcionarios presentaron también un programa de "Pacientes Cuidados" que ofrece un "35% de descuento" en "todos los medicamentos de prescripción a la población con cobertura pública exclusiva" que no cuenta con obra social o prepaga.



A partir del acuerdo suscripto con las cinco cámaras de laboratorios y las federaciones de farmacias, los precios de los medicamentos "no van a estar por encima de la inflación, sino que se van a mantener un punto por debajo del IPC del mes anterior", detalló Tarragona.



Pollera consignó además que la Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de Salud "van a ir monitoreando el cumplimiento de este acuerdo, que comienza a regir desde ahora".