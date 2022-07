"Chorilenta", los chorizos de polenta que ya distribuyen en comedores

lunes, 18 de julio de 2022 13:40

Chorilenta. Así se llaman los chorizos realizados a base de polenta que distribuyen en 2 comedores comunitarios de Santa Fe, uno en Rosario y otro en Granadero Baigorria.

La iniciativa la llevan adelante dos comedores comunitarios: "Madres unidas" y "El sol" para enfrentar la crisis económica. "Desde febrero que no recibimos ayuda de Nación porque todo va para el conurbano", denuncian desde las organizaciones sociales santafesinas.

Según los encargados del comedor “Madres Unidas” y el espacio social “Un Sol”, cuando hay mercadería suficiente llegan a cocinar cerca de 500 porciones. “Esta iniciativa nació al igual que aquella de 2000 y 2001 en el comedor Los Gatos, cuando trabajábamos en zona sur de Rosario”, rememoró Walter Vallejos, referente de la organización Luchadores Independientes Organizados (LIO).

Ambos comedores elaboraron unas 500 raciones de chorilentas. "No queremos salir a las calles a marchar. Es una forma representativa de protestar, no se hace todos los días; lo hacemos como forma de protesta porque desde febrero que por acá no aparece nadie. A la gente le damos lo que podemos, se hace también arroz, guiso y, cuando se puede, pollo", aclaró Vallejos en Clarín.