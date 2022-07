El Gobierno repudió el sobreseimiento de Macri: “Lo salvan sus amigos, no la Justicia”

sábado, 16 de julio de 2022 09:15

Tras conocerse el fallo de la Cámara Federal que sobreseyó a Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del ARA San Juan, el ministro de Justicia, Martín Soria, no se mostró conforme con la decisión judicial y arremetió: “Lo salvan sus amigos”.

“Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los Camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada. No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos”, se descargó el funcionario en Twitter.

Sus críticas apuntan directamente a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que este viernes dejaron sin efecto el procesamiento dictado contra el exmandatario por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.

Vale recordar que Macri estaba acusado de permitir la realización de tareas ilegales sobre los familiares de los tripulantes del submarino hundido en el 2017. En la misma sintonía de Soria, la querella mayoritaria integrada por familiares de víctimas del ARA San Juan expresó su “decepción” ante el fallo de la Cámara Federal porteña y tildaron la noticia como un “golpe judicial”.

“Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa” durante la búsqueda en 2017, señaló un comunicado de la querella firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de familias de los tripulantes.

Y se quejaron: “Nos toca comunicar a 50 meses del hundimiento del ARA San Juan, que a pesar de haberlo vivido en carne propia, a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos víctimas, la Justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo eso”.

Al conocer el fallo, Mauricio Macri no se quedó callado y salió a celebrarlo en las redes sociales. “Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”, afirmó el expresidente en Twitter.

La causa en la que este viernes se revocó el procesamiento de Macri fue iniciada durante el Gobierno de Alberto Fernández por una presentación de la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño, que denunció maniobra de espionaje contra quienes entre el 2017 y 2018 reclamaban al Gobierno de Cambiemos por el submarino.