Un policía mató a un "motochorro" en un nuevo asalto y tiroteo en el conurbano bonaerense

viernes, 15 de julio de 2022 00:27

Un policía mató a balazos a uno de los dos "motochorros" que intentaron robarle el auto en el partido de Lomas de Zamora, en un nuevo asalto contra un miembro de una fuerza de seguridad, que se suma al menos a otros seis casos registrados en los últimos días en distintos puntos del conurbano bonaerense, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



El hecho más reciente se produjo cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) resultó gravemente herido al ser baleado en el tórax cuando dos "motochorros" lo asaltaron en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo.



Mientras que ayer, en la intersección de las calles Pérez Galdós y Nápoles, de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, un policía bonaerense que se encontraba de licencia por vacaciones regresaba en auto a su vivienda, acompañado por un amigo y el hijo de éste, menor de edad, cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes a bordo de una moto.



Según las fuentes, estos “motochorros” intentaron robarle al policía su Ford Fiesta y uno de ellos le apuntó con un arma en el abdomen. El oficial, debido a que estaban el niño y su amigo, se apartó del auto y extrajo su arma reglamentaria, con que le disparó al asaltante un tiro en la sien izquierda que le produjo la muerte en el acto, dijo a Télam un vocero judicial.



El joven fallecido fue identificado por la Policía como Lucas Ezequiel Pereyra (21), mientras que su cómplice escapó en la moto y por el momento no fue localizado. Los peritos que trabajaron en el lugar encontraron debajo del cuerpo del fallecido un arma de fuego calibre .22, con la numeración limada, que fue secuestrada para ser sometida a peritajes.



Los informantes indicaron que el policía, perteneciente a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción 8 de Lomas de Zamora, a cargo de Jorge Grieco, quien hasta el momento no tomó temperamento alguno con él, ya que todo indica que actuó en legítima defensa.



Por otro lado, anoche, en el partido de Florencio Varela, una pareja de efectivos que se desempeña en la Policía Local de Lanús se tiroteó con cuatro delincuentes que, a bordo de dos motocicletas, intentaron robarle cuando legaba a su casa.



Los policías, que estaban franco de servicio y vestidos de civil, también iban en una moto al momento de ser interceptados por los asaltantes, quienes dispararon, por lo que se produjo un tiroteo en el que un ladrón resultó herido, no obstante, huyó con sus cómplices sin concretar el robo.



También ayer, pero a la mañana, en la localidad bonaerense de Villa Tesei, una mujer perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA) que está de licencia por embarazo, fue asaltada por delincuentes que se bajaron de un vehículo, la abordaron, la amenazaron y le robaron su bolso cuando regresaba junto a su pareja de un control médico.



En este caso, la policía no se resistió ni exhibió su arma, por lo que no hubo tiroteo y los delincuentes concretaron el robo de su bolso, en el que llevaba entre otras pertenencias, la ecografía del bebé que acababa de realizarse.



Distinto fue lo ocurrido el pasado martes, cerca de las 18.30, cuando un oficial de policía que se desempeña en una dependencia del partido de Escobar mató a un joven de 18 años murió e hirió a otro de 17 en un tiroteo en el que se efectuaron al menos 12 disparos y que se inició cuando intentaron robarle la moto en la que se trasladaba por la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, La Matanza.



Los asaltantes venían de protagonizar un raid delictivo que incluyó dos asaltos a mujeres a las que despojaron de sus vehículos a punta de pistola en esa misma localidad de la zona oeste del conurbano. En tanto, el pasado sábado 9 de julio, en el partido de Merlo, un policía de la provincia mató a un delincuente e hirió a otro cuando bajo amenazas con un arma quisieron robarle la billetera y el teléfono celular.



El efectivo efectuó al menos cinco disparos con su arma reglamentaria e hirió a los sospechosos, quienes fueron trasladados a un hospital, donde al día siguiente uno de ellos, de 22 años, murió. Un día antes, el 8 de julio, en comisario retirado hirió a balazos a dos delincuentes al resistirse a que le robaran cuando se encontraba en su camioneta en la localidad bonaerense de Berazategui.



Una cámara de seguridad registró la secuencia en la que se ve como el comisario es abordado por dos hombres con quienes forcejea cuando intentan robarle su camioneta. En medio de la lucha cuerpo a cuerpo, el expolicía efectuó una serie de disparos, tras lo cual los asaltantes escaparon heridos a la carrera en distintas direcciones y fueron detenidos más tarde, cuando ingresaron a distintos centros asistenciales para recibir asistencia.