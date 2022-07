Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran el 90% del ganado dedicado a la producción tambera

domingo, 10 de julio de 2022 16:08

Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran 90% de las 2.540.000 cabezas de ganado bovino destinadas a la actividad de tambo, según datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Con motivo de la celebración del Día de la Ganadería, el 10 de julio, el Indec amplió en un un dosier estadístico la información obtenida en el Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA-18).



La población objetivo del censo fue la denominada explotación agropecuaria (EAP), unidad de organización de la producción con una superficie mayor a 500 m2, dentro de una provincia que produce bienes destinados al mercado; con una dirección única de gestión; y en todas las parcelas los mismos medios de producción y mano de obra.



Durante el operativo del Indec se identificaron 249.663 EAP, de las cuales 130.929, el 52,4%, se dedicaban a la producción bovina.



De las explotaciones agropecuarias con ganado bovino, 75,9% produjo con fines comerciales, mientras que el 24,1% restante lo hizo para el consumo en la explotación.



Las explotaciones agropecuarias con fines comerciales concentraron 96,3% de las cabezas.



En las 5.995 EAP que desarrollaron actividad de tambo, se identificaron 7.031 tambos, y del total de ellos, Santa Fe concentró 30%; Córdoba, 27%; y Buenos Aires 21%, con lo cual en las tres provincias se localizaron el 78% de los tambos del país.



Al indagar por la raza del rodeo con orientación productiva de tambo, el censo permitió comprobar que, de las 5.995 explotaciones agropecuarias, había 5.502 con Holando Argentino, 411 con Jersey, 200 con Criolla, 22 con Pardo Suizo, 207 con otras razas y 106 con razas sin discriminar.



Con un total de 2.242.508 cabezas, la raza Holando Argentino lideraba en cantidad de existencias bovinas con orientación productiva de tambo.



Asimismo, de las 5.995 explotaciones agropecuarias con orientación productiva de tambo, 70% tenía guacheras, donde se realiza la crianza artificial de los terneros en el tambos para aumentar la disponibilidad de leche.



El 47% realizaba control lechero, práctica no obligatoria que consiste en hacer un análisis cuali-cuantitativo de la producción en la lactancia de cada una de las vacas del tambo, y seis días por semana promedio se retiraba la leche del tambo.



El Día de la Ganadería conmemora el día de la fundación de la Sociedad Rural Argentina, el 10 de julio de 1866.



El término ganadería hace referencia a la cría de ganado con fines comerciales -que incluyen la obtención de productos derivados como carne, leche, lana, huevos, etc- y se clasifica según los distintos tipos de animales que se críen: vacas, ovejas, toros, bueyes, cerdos, cabras.



Se trata de una actividad que, junto con la agricultura, es practicada por la humanidad desde sus comienzos; y una de las principales actividades económicas de la Argentina, pero en la región esta práctica se remonta a fines del siglo XVI.



La llegada de colonos europeos trajo consigo animales como ovejas y cabras, que con el tiempo encontraron en las regiones norteñas las condiciones climáticas propicias para desarrollarse.



De la misma forma, otros animales como la vaca, el toro y el caballo encontraron en la pampa argentina un lugar rico en pastizales y agua para desarrollarse y reproducirse favorablemente.



A fines del siglo XVII estos animales todavía cimarrones comenzaron a ser domesticados y destinados a actividades comerciales.



En Argentina predomina la crianza vacuna, sin embargo, también tienen lugar la crianza ovina y la caprina, que se destinan, mayormente, al consumo de carne, producción de leche, lana, cueros, etc.