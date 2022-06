El FMI confirmó que acordó con Argentina mantener los objetivos anuales

jueves, 9 de junio de 2022 12:24

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó hoy que la Argentina "cumplió todas las metas cuantitativas del primer cuatrimestre" de este año, en el marco del programa que refinanció los US$ 45.000 millones contraídos en la gestión anterior, y a la vez reconfirmó que acordó con el país mantener la pauta de los objetivos anuales.



Un día después de que la Argentina y el staff del organismo alcanzaron un acuerdo técnico que dio por aprobada la primera revisión del programa vigente, el vocero del Fondo, Gerry Rice, se refirió al asunto y anticipó que ahora la aprobación técnica deberá ser refrendada por el directorio en las próximas semanas.



“Ayer anunciamos que hubo un acuerdo de nivel con el staff con las autoridades argentinas para completar la primera revisión, donde todas las metas cuantitativas del programa del primer cuatrimestre fueron cumplidas", destacó Rice, quien remarcó: “Acordamos que las metas anuales no serán cambiadas, es algo importante para mejorar la estabilidad y la recuperación económica".



Asimismo, indicó que se va a "revisar en términos prácticos a nivel cuatrimestral los objetivos para ajustar los senderos” de las variables que reflejen el shock causado por la guerra en Ucrania, en alusión al déficit fiscal y la inflación.



El acuerdo alcanzado por el staff y la Argentina "está sujeto a la aprobación del directorio", recordó Rice, si bien no pudo precisar la fecha aún.



"No tengo una fecha precisa aún. Normalmente se da entre tres a seis semanas", dijo respecto de la reunión del directorio que tratará el caso argentino.