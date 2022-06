Arroyo: "el proyecto para gravar la renta inesperada es de pura justicia y ética"

martes, 7 de junio de 2022 10:35

El diputado nacional Daniel Arroyo (Frente de Todos) sostuvo hoy que "el proyecto para gravar la renta inesperada es de pura justicia y ética" y se necesita para "compensar a mucha gente que la pasa mal", al tiempo que se manifestó confiado en que "al menos una parte de la oposición pueda acompañar" la iniciativa.



"Cuando hablamos de un conjunto de empresas hablamos de aquellas que han tenido un beneficio neto por encima de los mil millones de pesos, nadie piensa en impuestos para el comerciante de la esquina", explicó Arroyo en diálogo con FM La Patriada y aclaró que alcanzaría a "casos excepcionales, menos del 3%".



Ayer, el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley que remitirá al Congreso para gravar la renta inesperada de aquellas empresas que registren ganancias extraordinarias derivadas del impacto global de la guerra en Ucrania y con el objetivo de evitar una redistribución regresiva de los ingresos y que sea el Estado el que los reasigne.



En la presentación del proyecto, que se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa de de Gobierno, el presidente Alberto Fernández, afirmó que "cuando algunos ganan mucho y millones se empobrecen, eso no es una sociedad se parece mas a una estafa", al asegurar que su administración pretende con esto "equilibrar lo que se ha desequilibrado".



El proyecto de ley prevé la creación de una sobre-alícuota del 15% del Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital aplicable al ejercicio fiscal 2022 para empresas que registren una Ganancia Neta Imponible o Ganancia Contable superior a $1.000 millones.



La alícuota contemplará la Ganancia Neta Imponible que haya crecido en términos reales y que cumplan con un margen de ganancia (ganancia contable sobre sus ingresos) en 2022 superior al 10%, o un aumento del margen de ganancia en relación al 2021 de al menos 20%.



Según dijo hoy Arroyo, "es de pura justicia que de esa ganancia extraordinaria, una parte, vaya para compensar a mucha gente que la pasa mal"



Por eso señaló que espera "que la oposición pueda acompañar y se termine transformando en ley en las próximas semanas".



Consultado sobre el rechazo de Juntos por el Cambio, Arroyo dijo que comparte "la postura de la oposición de no aumentar impuestos en términos generales", pero remarcó que "no se está hablando de nada de eso" en este caso.



"Espero que al menos una parte de la oposición pueda acompañar", agregó y sostuvo que "el proyecto para gravar la renta inesperada es de pura justicia y ética".