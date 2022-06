Según CAME, las ventas minoristas pymes cayeron 3,4% anual en mayo

domingo, 5 de junio de 2022 11:54

Las ventas en los comercios minoristas registraron en mayo una disminución de 3.4% interanual y de 8,9% respecto a abril, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Pese a la caída de mayo, las ventas acumulan un alza de 5,4% en los primeros cinco meses del año frente al mismo periodo del 2021.



La entidad pyme, en un comunicado de prensa, señaló que en mayo “todos los rubros relevados vieron retroceder sus ventas, tanto en la comparación anual como mensual. El mercado de consumo notó el menor poder de compra del ingreso familiar y las menores propuestas de financiamiento”.



Los datos forman parte de Índice de Ventas Minoristas Pymes de CAME, un estudio elaborado en base a un relevamiento que abarcó a 895 comercios del país, realizado entre el 1 y 3 de junio.



CAME sostuvo que el mes pasado contó este año con un día menos de operaciones frente a 2021, debido al feriado del 18 de mayo por el censo nacional.



“Para el comercio, mayo fue un mes limitado por los aumentos de precios y costos, que debilitaron su rentabilidad y el ánimo del consumidor”, enfatizó la entidad pyme.



Por rubros, la mayor caída en las ventas se dio en Indumentaria y textil (-9%), un sector que marcó también un fuerte incremento en los precios de los productos; mientras que la menor merma se dio en Ferreterías, materiales eléctricos y construcción (-1%).



En Alimentos y Bebidas, las ventas en mayo descendieron 2,9% anual y 4,2% mensual, con un consumidor muy medido frente a los cambios constantes de precios.



“Los comercios consultados señalaron que fue notorio cómo la gente se volcó a productos más económicos y a comprar solo lo necesario. Muchos locales vienen además recortando los stocks, reponen más lentamente, tienen problemas para conseguir variedad, y eso también le deja menos opciones para elegir al consumidor”, señaló CAME.